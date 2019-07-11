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Ülke şokta! Salgın son bir haftada 48 kişiyi öldürdü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık bir yıldır devam eden Ebola salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 1 hafta içinde ölenlerle birlikte 1552'ye çıktı.

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:10
Ülke şokta! Salgın son bir haftada 48 kişiyi öldürdü

Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) geçen yıl temmuz sonunda başlayan Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı bir haftada 48 arttı.

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 437 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 343'ünün Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 552 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 683 kişi iyileşti. Ebola merkezlerinde 108 kişinin tedavisi sürüyor.

Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 156 bin 851 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 17:10
  1. Afrika
  2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  3. Ebola salgını
  4. ölü sayısı artıyor

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