Ülke şokta! Milletvekiline suikast düzenlendi Terör örgütü Eş Şebab, başkent Mogadişu’da milletvekili Osman İlmi Bukuri'ye suikast düzenledi.

Eş Şebab güçleri, Somali’nin başkenti Mogadişu’da milletvekiline suikast düzenledi. Somali’nin başkenti Mogadişu’da terör örgütü Eş Şebab tarafından düzenlenen silahlı saldırıda milletvekili Osman İlmi Bukuri öldürüldü. Somali Meclisi’nin en eski üyesi olarak kabul edilen Osman İlmi Bukuri (80), başkentin kuzeyinde yer alan Sanka mahallesindeki evinin yakınında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybederken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Cumhurbaşkanı Abdullah'tan kınama Polis memuru İbrahim Muhammed, Karan bölgesindeki Sanka kavşağında silahlı kişilerce milletvekiline suikast düzenlendiğini söylerken, güvenlik güçlerinin saldırganları aradığını bildirdi. Eş Şebab, kendisine yakın bir internet sitesi aracılığıyla suikasti üstlenirken, hareketin lideri düzenlenen saldırıya övgüde bulundu. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah suikasti kınayarak, “Güvenlik hizmetleri hızlı bir soruşturma yürütmeli ve failleri adalete teslim etmeli” dedi.

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