Ülke şokta! Hastanede canlı bomba saldırısı: 6 ölü Pakistan'da bir hastane girişinde düzenlenen canlı bomba saldırısında, 2'si polis 6 kişinin öldüğü açıklandı.

Pakistan'da canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2'si polis 6 kişinin öldüğü açıklandı. Pakistan'da düzenlenen saldırı bir hastane girişinde meydana geldi. Taliban tarafından üstlenen saldırıyı düzenleyen canlı bombanın 28 yaşında bir kadın olduğu bildirildi. 6 kişinin öldüğü saldırıda 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.

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