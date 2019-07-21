Ülke şokta! Hastanede canlı bomba saldırısı: 6 ölü
Pakistan'da bir hastane girişinde düzenlenen canlı bomba saldırısında, 2'si polis 6 kişinin öldüğü açıklandı.21 Temmuz 2019 Pazar 11:51
Pakistan'da canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2'si polis 6 kişinin öldüğü açıklandı.
Pakistan'da düzenlenen saldırı bir hastane girişinde meydana geldi. Taliban tarafından üstlenen saldırıyı düzenleyen canlı bombanın 28 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.
6 kişinin öldüğü saldırıda 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.
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