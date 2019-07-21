0553 313 94 23

Ülke şokta! Hastanede canlı bomba saldırısı: 6 ölü

Pakistan'da bir hastane girişinde düzenlenen canlı bomba saldırısında, 2'si polis 6 kişinin öldüğü açıklandı.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:51
Ülke şokta! Hastanede canlı bomba saldırısı: 6 ölü

Pakistan'da canlı bomba saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2'si polis 6 kişinin öldüğü açıklandı.

Pakistan'da düzenlenen saldırı bir hastane girişinde meydana geldi. Taliban tarafından üstlenen saldırıyı düzenleyen canlı bombanın 28 yaşında bir kadın olduğu bildirildi.

6 kişinin öldüğü saldırıda 13 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:51
  1. Pakistan
  2. Canlı bomba saldırısı
  3. terör saldırısı
  4. Taliban
  5. Ölü ve yaralılar var

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İtalyan rüyası limonlu Amalfi makarnası tarifi
    1. İtalyan rüyası limonlu Amalfi..
    2. İngilizler tanker olayına yeni boyut..
    3. Darbeci yarbayın yalanlarını ortaya..
    4. Eğitim Bir Sen eğitim-öğretim dönemi..
    5. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    6. Ukrayna sandık başında
    7. Karında sertlik neden olur?
    8. Zorlu mera, DAP İdaresi’nin desteğiyle..
    9. Sivasspor'da Kone ve Erdoğan Yeşilyurt..
    10. Barış buluşmasında kan aktı! 1 ölü, 1..
    11. Vali Çiftçi Sungurlu’da incelemelerde..
    12. Köylerde kış hazırlığı erken başladı
    13. Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır..
    14. Basketbol: 2021 Avrupa Şampiyonası..
    15. İngiltere tanker krizinde Rus..
    16. Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlısı..
    17. Traktörün altında kalan sürücü can..
    18. KKKA’da kene tutunmasında dikkatli..
    19. Fitne çıkarmaya devam ediyorlar! Terör..
    20. "Sistem her şeyin anahtarıdır"
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    Şok iddia! Canlı yayında açıkladı: Ahmet Davutoğlu yeni parti için AK Parti'den ihracını bekliyor
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular
    1'inci S-400 Filosu'nun arması belli oldu! Bakın kimi koydular