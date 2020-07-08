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Gündem

Ülke şokta! Devlet Başkanı yaşamını yitirdi

Fildişi Sahili Başbakanı Amadou Gon Coulibaly hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 22:25:00 -
Ülke şokta! Devlet Başkanı yaşamını yitirdi

Ulusal basındaki haberlere göre, kalp rahatsızlığıyla ilgili tedavi için mayıs başında gittiği Fransa'dan 2 Temmuz'da ülkesine dönen Amadou Gon Coulibaly, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlandı.

Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partisinin cumhurbaşkanı adayı olan Coulibaly, mart sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan biriyle temasta bulunduğu için kendini karantinaya almıştı.

Başbakan Coulibaly'e 2 kez yapılan Kovid-19 testi negatif çıkmıştı. Mayıs başında rutin kontrol için gittiği Fransa'da koroner anjiyografi muayenesinin ardından Coulibaly'nin kalbine stent takılmıştı. Doktorunun tavsiyesiyle birkaç hafta yatak istirahati verilen Başbakan'ın haziran başında yeniden rahatsızlanması üzerine tedavisi uzamıştı.

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