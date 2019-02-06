Ülke şokta! 21 ölü, 13 yaralı
Afrika ülkesi Gana'da, meydana gelen trafik kazasında 21 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini açıkladı.06 Şubat 2019 Çarşamba 17:26
Batı Afrika ülkelerinden Gana'nın Ashanti bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 21 kişinin öldüğü bildirildi.
Mampong polis yetkililerden David Akwesi, yaptığı açıklamada, ülkenin Kuması-Mampong kara yolunda iki otobüsün çarpıştığını belirtti.
Ölü sayısı artabilir
Akwesi, kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin ağır yaralandığını ifade etti.
Yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydeden Akwesi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.
Akwesi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
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