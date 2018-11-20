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Ülke karıştı! Asker parlamentoyu bastı

Papua Yeni Gine'de hafta sonu düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin ardından güvenlik güçleri paralarını alamadığı iddiasıyla parlamentoyu bastı.

20 Kasım 2018 Salı 15:49
Ülke karıştı! Asker parlamentoyu bastı

Muhalefet milletvekili Bryan Kramer, APEC Zirvesi'nde emniyeti sağlamaları için kendilerine vaat edilen ödemenin yapılmadığı gerekçesiyle parlamentoya girmeye çalışan emniyet güçleri ile parlamento güvenlik görevlileri arasında arbede çıktığını belirtti.

Kramer, arbedede silah kullanan ya da ciddi şekilde yaralanan kimseyi görmediğini ancak binada yer yer kan izleri olduğunu söyledi.

Parlamentonun güvenlik kontrol noktasının ve parmak izi okuma sistemi olan kapılarının kullanılamaz hale geldiği bilgisini veren Kramer'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda, parlamentoda kırılan camlar ve parçalanan mobilyalar görülüyor.

Kramer, ödemelerin bir an önce yapılmasını talep eden güvenlik güçlerinin 30 dakika süren baskını boyunca muhalefetten meslektaşlarıyla parlamento binasında bir toplantı odasında kaldıklarını kaydetti.

Baskının ardından görev başındaki polislerin parlamento binasında asayişi sağladığı ve çevre caddelerde devriye gezdiği ifade edildi.

Diğer yandan, Papua Yeni Gine APEC yetkisi Chris Hawkins, zirvenin bitişinin ardından ödemelere başlandığını, tüm ödemelerin yapılmasının normalde bir hafta aldığını belirtti.

APEC öncesi harcamalara tepki

Başkent Port Moresby'de 17-18 Kasım tarihlerinde yapılan, birçok dünya liderinin katıldığı APEC Zirvesi için örgütün en yoksul ülkesi Papua Yeni Gine'ye getirilen lüks araç ve gemiler tartışmaya yol açmıştı.

Papua Yeni Gine hükümetinin zirve için her biri yaklaşık 100 bin dolardan 40 Maserati ve 3 Bentley marka lüks araç getirmesi ülkede öfkeyle karşılanmıştı.

Hükümet yetkilileri ise araçların APEC Zirvesi'ne katılacak liderler tarafından kullanılacağını ve daha sonra "zarar etmeden" satılacağını belirtmişti.

Zirve sonuç bildirisi olmadan sona erdi

APEC Zirvesi'nin sonunda ABD ve Çin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle liderler sonuç bildirisi üzerinde uzlaşmaya varamamıştı.

Papua Yeni Gine Başbakanı Peter O'Neill, APEC Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, bazı anlaşmazlıklar nedeniyle sonuç bildirisinin yayımlanamadığını belirterek, bütün dünyanın küresel güçler ABD ve Çin arasındaki gerilim nedeniyle endişeli olduğunu ifade etmişti.

Pasifik ülkeleri arasında son 29 yılda ilk kez bir zirvede deklarasyon yayımlanmadığı kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:49
  1. Papua Yeni Gine
  2. parlamento baskını

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