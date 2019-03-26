Ülke karanlığa gömüldü! Yeni bir felaket yaşanabilir Venezuela'da geçtiğimiz haftalarda yaşanan ve büyük felakete yol açan elektrik kesintileri ülkenin büyük bir bölümünde yeniden baş gösterdi. Yine bir sabotaj olduğu düşünülen söz konusu olayın ABD ve muhalif lider Guaido tarafından yapıldığı söyleniyor.

Venezuela'da başkent Caracas dahil ülkenin önemli bölümünde elektrik kesildi. Sabotaj olduğu düşünülen kesintilere hükümet çözüm yolları arıyor. Venezuela'da yaklaşık bir hafta süren 7 Mart'taki elektrik kesintisinin ardından ülkenin önemli bölümünde yeniden elektrik kesintileri yaşanıyor. Aksamalar meydana geldi Başkent Caracas'ın büyük bölümünün yanı sıra Aragua, Anzoátegui, Miranda, Falcón, Merida, Táchira, Sucre, Carabobo gibi önemli eyaletlerin de aralarında bulunduğu 15 bölgede yaklaşık 2 saattir bölgesel elektrik kesintileri görülüyor. Hükümetin sabotaj olarak değerlendirdiği ilk kesintideki kadar olmasa da özellikle başkentte iletişimde ve internet erişiminde de aksamalar meydana geliyor.

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