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Aktüel

Ülke genelindeki denetimlerde günde 15 bine yakın hız ihlali tespit edildi

Trafik polislerince 3-5 Temmuz'da gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, 73 bin 801 sürücüden 43 bin 534'ünün hız ihlali yaptığı belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-07-07 22:45:21 -
Ülke genelindeki denetimlerde günde 15 bine yakın hız ihlali tespit edildi

ANKARA (AA) - Ülke genelinde trafik polislerince yapılan denetimlerde 3 günde 43 bin 534 hız ihlali yapıldığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kuralları ile yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve hız ihlali kaynaklı kazaları önlemek amacıyla 3-5 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı radarla hız denetimleri gerçekleştirildi.

Denetlenen 73 bin 801 sürücüden 43 bin 534'ünün hız ihlali yaptığı tespit edildi. Söz konusu araç ve sürücüler hakkında cezai işlem yapıldı.

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