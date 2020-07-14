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Aktüel

Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:17:54 -
Ülke genelinde 2 günde 30 bin hız ihlali tespit edildi

ANKARA (AA) - Trafik polislerince ülke genelinde 2 boyunca gerçekleştirilen denetimlerde, yaklaşık 30 bin hız ihlali yapıldığı belirlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla ülke genelinde 11-12 Temmuz'da eş zamanlı radarla hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde, hız ihlali yaptıkları tespit edilen 29 bin 947 sürücü hakkında işlem yapıldı.

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