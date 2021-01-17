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Dünya Ülke duyurdu: Patlayıcı yüklü bir İHA düşürdük
Dünya

Ülke duyurdu: Patlayıcı yüklü bir İHA düşürdük

Yemen ordusu, İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan sınırında yer alan Sada ilinde düşürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-17 16:12:00 -
Ülke duyurdu: Patlayıcı yüklü bir İHA düşürdük

Yemen ordusu, İran destekli Husilere ait patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan sınırında yer alan Sada ilinde düşürüldüğünü bildirdi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, ordu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed el-Ganimi, keşif biriminin, ülkenin kuzeyindeki Sada iline bağlı Es-Safra ilçesi semalarında bomba yüklü bir İHA tespit ettiğini söyledi.

Ganimi, orduya ait idari bölgenin hava sahasına girmeye çalışan İHA'nın, hava savunma sistemince imha edildiğini belirtti.

Tuğgeneral Ganimi, Husi milislerin, orduya ait mevzileri ve sivillerin bulunduğu alanları, İHA'ların yanı sıra ağır ve orta silahlarla hedef alma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığını sözlerine ekledi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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