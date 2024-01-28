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Yerel Ülke batıyor, ekonomi yerlerde… Millet kuyrukta bekliyor
Yerel

Ülke batıyor, ekonomi yerlerde… Millet kuyrukta bekliyor

Yeniakit Publisher
2024-01-28 15:02:00 - 2024-01-28 15:03:02

Son model telefonları ile ülke batıyor, ekonomi yerlerde, ekmek dahi almakta zorlanıyoruz diyerek sosyal medyada algı yapanlar bu görüntüler karşısında 3 maymunu oynamaya devam ediyor. Yarı yıl tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Uludağ Kayak merkezinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezlerinin başında gelen Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Yerli ve yabancı binlerce turist teleferik ile Uludağ'a çıkmak isteyince metrelerce kuyruk oluştu. Sömestr tatilcilerine günübirlikçiler de eklenince kayak pistlerinde de telesiyej kuyruğu yaşandı. Uludağ'daki pistlerde yoğunluk yaşanırken, acemi kayakçılar da zaman zaman düşe kalka kaza atlattılar.

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Bursa kent merkezinden Uludağ'a yarım asrı aşkın süredir alternatif ulaşım sağlayan teleferik istasyonunda insanların akın etmesi sonrası metrelerce kuyruk oluştu. Uludağ, eksi 9 derece soğuğa rağmen adeta tatilcilerin akınına uğradı. Yerli ve yabancı binlerce tatilci, teleferiğe binmek için sıra bekledi. Uludağ'a teleferik ile çıkan vatandaşlar ise yaptıkları günübirlik tatilin ardından teleferik ile aşağı inmek isteyince yeniden metrelerce kuyruk oluştu.

 Uludağ'a misafirleri ile birlikte gelen Seyit Dönmez, "Şu an dönüşü bekliyoruz. Misafirlerimiz ve özellikle çocuklar Uludağ’ı çok beğendi. Teleferik sırasını biraz bekledik o da olacak sömestr tatili. Teleferik ile Bursa manzarası zaten muhteşem" dedi.

Telesiyejde uzun kuyrukların oluşmasından dolayı vatandaşlar soğukta üşüdüklerini belirtirken, telesiyejde ilk defa sırayla karşılaşan vatandaşlar "İlk defa böyle bir sıraya giriyorum. Beklemekten üşüdük. Normalde az sıra olurdu. İnşallah beklediğime değecek. Eğlenmek istiyorum. Uludağ’da zaten teleferiğe biniyorsun, kayıyorsun çok bir şey yapmıyorsun. O yüzden beklemeye değeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra pistlerde bulunan telesiyeje binmek isteyen tatilciler de metrelerce kuyruk oluşturdu.
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Teleferik ücretleri ise tam bilet gidiş-dönüş 230 TL olurken, öğrenci bilet gidiş-dönüş ücretinin ise 115 lira olduğu kaydedildi.

Öte yandan Uludağ'da ilk defa kayak yapanlar ufak kazalar yaparken o anlar objektiflere yansıdı.

 

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