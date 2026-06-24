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Gündem Ülke ayakta! Zürafa firar etti
Gündem

Ülke ayakta! Zürafa firar etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Ülke ayakta! Zürafa firar etti

ABD'nin Texas eyaletinde bir çiftlikten yaklaşık bir buçuk hafta önce kaçan "Gracie" adlı zürafa hâlâ bulunamadı. Çiftlik sahibi, zürafanın güvenli şekilde yakalanmasını sağlayacak bilgi için 5 bin dolar ödül koydu.

Real County yetkilileri, zürafanın en son San Antonio'nun yaklaşık 160 kilometre kuzeybatısındaki Leakey bölgesinin batısında yer alan bir av kamerası tarafından görüntülendiğini açıkladı.

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Cedar Hollow Çiftliği'nin yöneticisi Vick Jones, Gracie'nin 3-4 yaşlarında olduğunu ve mayıs ayından bu yana yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan bu tesiste bulunduğunu belirtti.

Jones, zürafanın diğer hemcinslerinin genellikle gitmediği bir yamaçta beslendikten sonra, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki bir kapının açık kalan tarafındaki çitsiz alandan geçerek çiftliği terk ettiğini ifade etti.

Gelen ihbarlar doğrultusunda çiftliğe yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki bir bölgede arama yapıldığını aktaran Jones, ihbar fotoğraflarının birkaç gün öncesine ait olması nedeniyle sonuç alınamadığını kaydetti.

Bölge halkının da katıldığı arama çalışmalarının, Gracie eve dönene kadar kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

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