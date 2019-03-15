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Ülke 6,5 ile sarsıldı!

Bolivya'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

15 Mart 2019 Cuma 10:26
Ülke 6,5 ile sarsıldı!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın güneydoğusunda bulunan Cochabamba şehrinde 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Can veya mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 10:26
  1. Bolivya
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