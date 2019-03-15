Ülke 6,5 ile sarsıldı! Bolivya'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın güneydoğusunda bulunan Cochabamba şehrinde 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi. Can veya mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.