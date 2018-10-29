Ülke, 6,3'lük depremle sallandı!
Arjantin'in tatil kasabası Ushuaia'da 6,3 şiddetinde deprem meydana geldi.29 Ekim 2018 Pazartesi 12:45
Arjantin'in güney ucundaki tatil kasabası Ushuaia'da 6,3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Can ve mal kaybı yaşanmadı
Güney Amerika'nın en güney ucundaki Tierra del Fuego takımadalarında yer alan tatil kasabası Ushuaia'da 6,3 şiddetinde deprem meydana geldi. Güney Amerika'nın Cape Horn'u ve Antarktika'daki Güney Shetland Adaları arasındaki bölgede meydana gelen depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 02.54'te meydana gelen depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.
YORUM YAZ