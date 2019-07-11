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ULEB Avrupa Kupası'nda kuralar çekiliyor

- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu grup maçlarının kura çekimi yarın İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:19
ULEB Avrupa Kupası'nda kuralar çekiliyor


İSTANBUL (AA) - Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu grup maçlarının kura çekimi yarın yapılacak.

İspanya'nın Barselona kentinde bulunan Mediapro Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek kura çekiminde, 24 takım 6'şarlı 4 gruba ayrılarak normal sezon gruplarını oluşturacak.

Türkiye'yi bu turnuvada temsil edecek Darüşşafaka Tekfen, Galatasaray Doğa Sigorta ve TOFAŞ takımları da bu kurada yer alacak.

Kura kuralları gereği aynı ülke ve ligden iki takım normal sezon gruplarında aynı grupta yer alamayacak.



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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:19
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. Galatasaray Doğa Sigorta
  4. TOFAŞ
  5. ULEB Avrupa Kupası

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