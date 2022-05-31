Ulaştırma yatırımları gittikleri bölgelere canlılık katıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) mayıs ayı geleneksel öğle yemeğine katıldı. Konuşmasında birliğin ve turizm sektörünün önemine değinen Karaismailoğlu, bakanlık olarak insan, yük ile veri taşımacılığını kolaylaştırmak için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karaismailoğlu, bakanlıkta 5 ana alan olduğunu anımsattı. Gelinen noktada bu ana alanlarda önemli bir altyapı açığının tamamlandığını ancak bunların yeterli olmadığını, üzerine konularak çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Kapasite yüksek

Karaismailoğlu, yapılan 28 bin 650 kilometrelik bölünmüş yollarla yılda 17 milyar dolara yakın tasarruf sağlandığını belirterek, şunları kaydetti: “Hepsinden önemlisi, trafik kazalarında yüzde 80’e varan azalma sağladık. Yani kara yolu yatırımlarımızla yılda 12 bine varan can kurtarıyoruz. Çok önemli hava yolu yatırımları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Deniz yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Haberleşme sektörümüzde çok önemli çalışmalarımız var. Demir yolunda çalışmalarımız hızla sürüyor. 2053’e kadar hızlı trenle ulaşabildiğimiz il sayısını 52’ye çıkaracağız. Hava yolu sektörü özellikle turizm açısından çok önemli. O yüzden mevcut havalimanlarının kapasitelerini artırmak için çalışmalar yapıyoruz.

İstanbul, turizm başta olmak üzere bütün sektörlerin bağlantı noktası. O yüzden şehirde önümüzdeki 100 yıla cevap verebilecek bir kapasiteye sahip İstanbul Havalimanı’nı hizmete aldık. Özellikle turizm sektörü ve hava yolu, pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden oldu. Önemli aşamaları ortadan kaldırdık, Covid 19’un etkilerinin yılın sonuna kadar bitmesini bekliyoruz. Hava yolu sektöründe 2019 yolculuklarına bu yıl sonu itibarıyla ulaşmayı hedefliyoruz.” Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı’nın tüm dünyaya örnek olacak önemli bir proje olduğunun; turizm dahil tüm sektörlere etkisi ve katkısı bulunduğunun altını çizdi.

Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı, şu anda 120 milyon yolcuya kadar hizmet verecek durumda. 120 milyon yolcuya gelmeden bizim yeni yatırımlar yapıp kapasiteyi 200 milyona kadar çıkarma imkânımız var. Bir taraftan sağlıklı şekilde işletmeyi devam ettirirken, bir yandan da yatırımları takip ediyoruz” ifadelerini kullandı. Ulaştırma yatırımlarının turizm sektörüne olumlu katkı sunduğunu anlatan Karaismailoğlu, Türkiye’nin dört bir yanında vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tüm sektörlerin dinamosu

Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Ulaştırma sektörü bütün sektörlerin dinamosu. Bir bölgeye bir birimlik ulaşım yatırımı yaptığınızda orada üretime 10 katı destek sağlıyorsunuz. Son 20 yılda sırf bakanlık olarak yaptığımız 172 milyar dolarlık yatırım karşılığında üretime 1 trilyon dolarlık katkıda bulunduk. Ulaştırma yatırımları akarsu gibi gittikleri bölgelere canlılık katıyor. İstanbul-İzmir otoyolu yapıldıktan sonra -Osmangazi Köprüsü de dahil- güzergâhta seyahat süresinin azalması, seyahat konforunun artması nedeniyle sırf turizm sektöründe 100 bine yakın oda sayısında artış sağlandı. Bölgenin gibi turizm sektöründe muazzam gelişmeler kaydediyoruz. Yaptığımız iş hakikaten çok kıymetli. Turizm sektörünün ihtiyaçları ve talepleri başımızın üstünde. Üzerimize düşen vazifeleri yapmaya devam edeceğiz.”