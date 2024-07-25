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Yerel Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yardımcısı Boyraz’dan istasyon müjdesi!
Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yardımcısı Boyraz’dan istasyon müjdesi!

Yeniakit Publisher
2024-07-25 15:51:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yardımcısı Boyraz’dan istasyon müjdesi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Yardımcısı Osman Boyraz, Oltu’ya yapmış olduğu ziyarette önemli müjdeler verdi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde destek için Oltu’yu ziyaret eden Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, seçimi kazanmaları halinde tekrar ziyaret sözü vermişti. Boyraz, bugün bu sözünü yerine getirerek Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’nun Oltu’ya küçük şube olarak açılacağını müjdeleyen Bakan Yardımcısı Boyraz, bu adımın ilçe sakinleri için önemli bir kolaylık olacağını belirtti. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, belediye yöneticileri ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Boyraz, ilçe hakkında bilgi aldı ve projeler üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ayrıca ziyaret sırasında Başkan Adem Çelebi tarafından Bakan Yardımcısı Boyraz’a Oltu taşı tespih ve eşine Oltu taşı takı hediye etti. Ardından AK Parti İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Boyraz, parti yöneticileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelerek seçim sürecinde gösterdikleri başarılı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

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