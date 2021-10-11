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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alacak
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alımı yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 09:58:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı usta gemici unvanında 7 sürekli işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, taşra birimlerinde görevlendirilmek amacıyla İstanbul Liman Başkanlığına 2, Antalya, Kocaeli, Marmara Adası (Balıkesir), İzmir, Göcek (Muğla) liman başkanlıklarına da birer olmak üzere toplam 7 usta gemici alınacak.

Sürekli işçi için başvurular, 11-15 Ekim döneminde "www.iskur.gov.tr" internet sitesinden, en yakın İŞKUR hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattından yapılabilecek.

İstenilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste "www.uab.gov.tr" internet sitesinden yayımlanacak. Sözlü/uygulamalı sınav, İstanbul'da yapılacak. Sınav tarihi ve yeri "www.uab.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

 

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