Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tren seferlerini artırdı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) ve Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) hatlarında ek yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin düzenleneceği kaydedildi. Ayrıca “29-30 Nisan ve 1-6-7-8 Mayıs’ta her gün işleyecek ek seferlerle 10 bin 728 kişilik ilave kapasite sağlanacak. Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT’ler Ankara’dan 11.50, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 17.50 saatlerinde hareket edecek. Konya-İstanbul (Söğütlüçeşme) arasında karşılıklı işleyecek YHT’ler ise Konya’dan 09.45, İstanbul’dan (Söğütlüçeşme) 15.30 saatlerinde hareket edecek” bilgileri paylaşıldı.

Biletler satışta

Açıklamada 29 Nisan-8 Mayıs’ta ana hat ve bölgesel trenlerde de ek sefer düzenleneceğine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı: “İzmir Mavi Ekspresi, 4 Eylül Mavi Ekspresi, Doğu Ekspresi, Güney/Van Gölü Ekspresi, Konya Mavi Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Toros Ekspresi, Fırat Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Ada Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Kapıkule-Halkalı Bölgesel Treni’ne de pulman vagonlar ilave edilecek. Bayram tatili süresince ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak.” Toplam 45 bin 528 kişilik ek kapasite artışının yapıldığına dikkat çekilen açıklamada biletlerin bugünden itibaren satışa çıkarılacağı bildirildi.