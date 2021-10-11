Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sürekli İşçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında (www.iskur.gov.tr) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

KPSS (P93) puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS (P93) puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı aday ile öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı aday İŞKUR tarafından belirlenerek Bakanlığımıza bildirilecektir.

İlan edilen listelerle birlikte adaylardan istenilecek genel ve özel şartlara ilişkin belgeler şahsen veya posta yoluyla “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5 Emek, Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız (www.uab.gov.tr) internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligatyapılmayacaktır.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

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