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Teknoloji Tarih belli oldu! TÜRKSAT 6A uydusu uzaya fırlatılıyor
Teknoloji

Tarih belli oldu! TÜRKSAT 6A uydusu uzaya fırlatılıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-28 12:06:30 - 2024-06-28 12:06:29
Tarih belli oldu! TÜRKSAT 6A uydusu uzaya fırlatılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A Uydusu’nun 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayacak gece yörüngesine gönderileceğini duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın uzaya gönderilmesine ilişkin tarihin belirlendiğini açıkladı.

Uraloğlu, uydunun, SpaceX tarafından Falcon 9 roketi ile uzaya gönderileceğini kaydetti.

Uraloğlu, “Türksat 6A uydumuz ABD Florida'da bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile ABD yerel saati ile 8 Temmuz 2024 saat 17:20’de, Türkiye saati ile 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece 00:20’de uzaya gönderilecek. Uydunun fırlatma anını referans alırsak bu andan itibaren yaklaşık yarım saat sonra Türksat 6A uydusunun roketten ayrılması gerçekleşecek” dedi.

“Yörünge testleri 1 ay sürecek”

Bakan Uraloğlu, uydunun roketten ayrılması sonrasında da SpaceX’in tüm süreci kontrol altında tutacağını belirterek “Fırlatma sürecin başarılı şekilde tamamlanması ve uydunun roketten ayrılması sonrasında yaklaşık 70’inci dakikada da Türksat 6A uydumuzdan ilk sinyalin alınmasını bekliyoruz. Uydunun ayrılma anından sonra sinyalin alınması ile fırlatmanın ve ayrılmanın başarılı gerçekleştiğini söyleyebileceğiz. Bu nedenle bu ilk sinyalin alınması büyük önem taşıyor” dedi.

Fırlatmanın ardından Türksat 6A’nın kimyasal itki sistemi ile yola çıkacağını belirten Uraloğlu, “Uydumuzun istasyonlar aracılığıyla tüm yörünge ve alt sistem kontrolleri gerçekleştirilecek ve ardından 42 derece Doğu boylamındaki yörüngesine doğru uzay yolculuğu başlayacak. Yolculuğun tamamlanmasının ardından uydumuzun yörünge testlerine başlaması planlanıyor. Yörüngeye ulaşmasına müteakip en az 1 ay sürecek testlerin ardından da Türksat tarafından yörüngede teslim alınarak Türksat 6A uydusunun faaliyete geçmesini planlıyoruz” diye konuştu.
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“35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak”

Uraloğlu, mevcut uyduların yedekliliğini sağlayacak Türksat 6A’nın Türkiye’nin uydu kapasitesini de önemli ölçüde artıracağını kaydederek Türksat 6A’nın bir aylık yolculuğunun ardından Dünya’dan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacağını kaydetti.

Türksat 6A’nın 8.4 kilovat güce sahip olduğunu anlatan Uraloğlu, “Türksat 6A uydusu bir yer sabit haberleşme uydusu olarak; TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş bir kapsama alanında ülkemizin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Ayrıca mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da kapsama alanına girecek. Türksat, 6 aktif haberleşme uydusu ile dünyanın önde gelen uydu operatörleri arasında yerini sağlamlaştıracak” ifadelerini kullandı.

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