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Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Iraklı mevkidaşıyla "Kalkınma Yolu"nu görüşecek
Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Iraklı mevkidaşıyla "Kalkınma Yolu"nu görüşecek

Yeniakit Publisher
2024-02-01 14:50:00 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Iraklı mevkidaşıyla "Kalkınma Yolu"nu görüşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin konuları görüşmek üzere Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi'yi ağırlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Basra Körfezi'nden Türkiye'ye uzanan kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu Projesi'nde önemli bir adım daha atılıyor.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi'yi ağırlayacak.

Görüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma konuları başta olmak üzere, Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin hususlar ele alınacak.

Bakan Uraloğlu, 30 Eylül 2023'te Iraklı mevkidaşı ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Proje'ye dair ayrıntılı görüşmeler yapılarak yol haritası oluşturulmuştu.

Kalkınma Yolu Projesi kapsamında Türkiye, 1200 kilometrelik demir yolu ve otoyolla, Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'na bağlanacak. "Yeni İpek Yolu" olarak tanımlanan Proje, Avrupa'dan Körfez ülkelerine kadar geniş bir bölgeyi etkileyerek ortak fayda üretecek.
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