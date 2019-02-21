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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Banliyö hattını martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz"

Bakan Mehmet Cahit Turhan, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'ndaki tüm güzergahta inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon montaj işlerinin tamamlandığını belirterek, "(Hattı) Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz." dedi.

21 Şubat 2019 Perşembe 03:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "Banliyö hattını martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'ndaki tüm güzergahta inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon montaj işlerinin tamamlandığını belirterek, "(Hattı) Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz." dedi.

Turhan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen, 43 istasyondan oluşan, 76,6 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın devam eden test sürüşlerine katıldı.

Gece saatlerinde Söğütlüçeşme istasyonunda bulunan trene binen Turhan, bir süre aracı kullandı. Zaman zaman yetkililerden bilgiler alan Turhan, bir süre sonra vatman kabininden ayrılarak yolcu kısmına geçti.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Turhan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda göreve geldikleri günden bu yana daha gelişmiş ve sorunsuz bir altyapıyı İstanbul'a kazandırmak için çalıştıklarını söyledi.

Turhan, İstanbul'da hayata geçen ulaşım projelerinden bahsederek, banliyö hattının İstanbul için sadece bir demiryolu hattı olmadığını, şehrin tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgası olduğunu bildirdi.

Marmaray'ı da içinde bulunduran bu proje tamamlandığında hem metro hatlarının hem yüksek hızlı tren (YHT) hatlarının hem de yük treni hatlarının birbirine entegre olacağını belirten Turhan, artık İstanbulluların demiryollarında kesintisiz seyahat edebileceğini vurguladı.

Turhan, "Bunu sağlayabilmek için Marmaray'ı da içinde bulunduran 13,6 kilometrelik kesimi daha önce hizmete açmıştık. Şimdi de 19,2 kilometresi Avrupa'da, 43,8 kilometresi Anadolu'da olmak üzere 63 kilometrelik kesimin yenileme çalışmalarını tamamlamak üzereyiz." diye konuştu.

- "13 istasyonda 16 metro ve tramvaya bağlanacak"

Turhan, Gebze-Halkalı arasının 3 hat, boğaz geçiş kesiminin 2 hat olacak şekilde demir yolunu yaptıklarını ifade ederek, 2 hat üzerinde kent içinde Marmaray ile bütünleşik şekilde banliyö işletmesi yapılacağını söyledi.

Üçüncü hat üzerinden ise şehirler arası yolcu ve yük trenleri ile YHT'nin işletmesinin yapılabileceğini dile getiren Turhan, şu bilgileri verdi:

"Toplam 13 istasyondan da 16 adet metro ve tramvay hattına entegrasyon sağlanmış olacak. İki dakikada bir sefer yapılabilecek. Günde 1 milyon 700 bin yolcu seyahat edebilecek. Banliyö ile Üsküdar-Sirkeci arası 4, Ayrılık Çeşmesi-Kazlıçeşme arası 13,5, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12, Bostancı-Bakırköy arası 37 dakikaya inecek. Gebze-Halkalı arası ise 115 dakika olacak."

- Ankara ve Konya'dan Halkalı'ya yüksek hızlı tren

Turhan, hızlı trenlerin Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı'da durabileceğini belirterek, YHT'nin Konya'dan Söğütlüçeşme'ye 4 saat 45 dakikada, Konya'dan Halkalı'ya 5 saat 15 dakikada, Ankara'dan Söğütlüçeşme'ye 4 saat 30 dakikada, Halkalı'ya ise 5 saatte ulaşabileceğini anlattı.

Ankara'dan ve Konya'dan kalkan son YHT'nin Halkalı'ya kadar seferini sürdürebileceğini, diğer seferlerin Haydarpaşa, Söğütlüçeşme'de sona ereceğini dile getiren Turhan, sabah Konya ve Ankara'ya dönük ilke seferlerin yine Halkalı'ndan kalkacağını bildirdi.

Turhan, yük trenlerinin Pekin'den Londra'ya kesintisiz demir yolu bağlantısının sağlanmış olacağını kaydederek, bu trenlerin gece saatlerinde boğaz geçişini kullanarak Asya-Avrupa arasında taşımacılık yapabileceğini söyledi.

Şu anda bu hatta kullanılacak toplam 440 aracın tamamının üretiminin bitirildiğini belirterek, bunların 300'ünün üretiminin Türkiye'de gerçekleştiğini bildirdi.

- "Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz"

Turhan, "Geldiğimiz noktada Gebze-Halkalı arası tüm güzergahta inşa faaliyetleri ile sinyalizasyon montaj işleri tamamlanmış bulunuyor. Martın ilk haftasında açılışa hazır hale getireceğiz." dedi.

Banliyö ve hızlı tren hattının işletmeye alınması noktasında istasyonlarda mimari sonlandırma çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Turhan, bugün de test ve devreye alma işlerine başladıklarını ifade etti.

Turhan, "24 saat esaslı olarak SAT4 ve deneme işletmesi testlerini yaparak hattı mart ayının ilk haftasında sinyalli ve sertifikalı şekilde açılışa hazır hale getirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Hattın ekonomik, konforlu ve kısa zamanda ulaşım imkanı sağlayacağını vurgulayan Turhan, açılacağı günü iple çektiklerini sözlerine ekledi.

Bakan Turhan'ın katıldığı ve çok sayıda yetkilinin de hazır halde bulunduğu test sürüşü, Halkalı istasyonunda sona erdi.

 

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 03:44
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Gebze-Halkalı Marmaray Hattı
  5. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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