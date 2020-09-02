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Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Espiye'de incelemelerde bulundu
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Espiye'de incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-02 17:56:34 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, selden etkilenen Espiye'de incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde incelemelerini sürdürdü.

Bakan Karaismailoğlu, aşırı yağışların ardından sel ve heyelanların hasara yol açtığı Soğukpınar'a geldi.

Hasar gören beldeye bağlı bazı köy yolları ile Espiye-Ericek grup yolunda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu'na incelemeleri sırasında, AK Parti Giresun milletvekilleri Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere ve diğer ilgililer eşlik etti.

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