Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu
GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'un Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürüyor.
Bakan Karaismailoğlu, ilçede 22 Ağustos'ta meydana gelen selin hasara yol açtığı bölgelerde, dün gece incelemelerde bulunarak, sabah saatlerinde de yetkililerden çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Derelerde iş makineleri yardımıyla yürütülen çalışmaları da denetleyen Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti, sorun ve talepleri dinledi.