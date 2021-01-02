  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 2020 yılı çalışmalarını değerlendirdi:
Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 2020 yılı çalışmalarını değerlendirdi:

"2020 yılı ulaştırma altyapı yatırımları açısından çok verimli geçti. 2021 yılı da bu yatırımların vatandaşımıza hizmet noktasında artarak devam edeceği bir yıl olacaktır inşallah"

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:28:55 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu 2020 yılı çalışmalarını değerlendirdi:

ELAZIĞ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020 yılı ulaştırma altyapı yatırımları açısından çok verimli geçti. 2021 yılı da bu yatırımların vatandaşımıza hizmet noktasında artarak devam edeceği bir yıl olacaktır inşallah." dedi.

Karaismailoğlu, Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli Açılış Töreni'nin ardından Malatya'nın Kale Belediyesinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Daha sonra Elazığ Havalimanı'na geçen Karaismailoğlu, burada gazetecilere, 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ulaştırma ve altyapı yatırımları bakımından dolu dolu geçtiğini söyledi.

Karaismailoğlu, 2020'de ülkeye yüzyıllar boyunca hizmet edecek çok önemli projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek, memleketimize ve ülkemize değer katan projeleri bir bir açıyoruz. 2020 yılı ulaştırma altyapı yatırımları açısından çok verimli geçti. 2021 yılı da bu yatırımların vatandaşımıza hizmet noktasında artarak devam edeceği bir yıl olacaktır inşallah. Bugün de onun başlangıcını yaptık, Elazığ ve Malatya'yı birbirine bağlayan ama özelde 16 ili birbirine bağlayan çok önemli, büyük bir projenin açılışını gerçekleştirdik. Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli kendi alanında ülkeye ve bölgesine çok büyük değer katacak, buradaki ekonomik yaşamı çok önemli yönde etkileyecek çok değerli bir proje. Eyfel Kulesi'ndeki çeliklerden daha fazla çelik kullanılmış bir köprü, toplamda 6 bin metre uzunluğunda çelik tel kullanılmış bir köprüden bahsediyoruz. Bunlar hem mühendislik açısından hem de ulaşım yatırımları açısından çok önemli, dünya üzerinde çok önemli örnek projeler."

Bakan Karaismailoğlu, 2021'de çok daha değerli projeleri ülkeye ve vatandaşlara kazandıracaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"2021 yılının başlangıcı olması itibarıyla böyle güzel ve değerli bir projenin böyle değerli bir bölgede açılması şevkimizi ve sorumluluğumuzu daha da artırıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde yine bu tür açılışlarla bu tür değerli projelerle birlikte olacağız. Bütün Elazığlılara ve Malatyalılara teşekkür ediyorum, herkesin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda, yeni güzel günlerde ve yeni güzel projelerle, vatanımızın ve milletimizin gelişmesi noktasında büyük çabalar göstereceğiz. Özveriyle çalışan ve 700 bine yaklaşan arkadaşımızla vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'da beklenmeyen gelişme! Rusya anlaşmayı hiçe saydı
Dünya

Karabağ'da beklenmeyen gelişme! Rusya anlaşmayı hiçe saydı

Karabağ için yapılan anlaşmaya göre bölgedeki temas hattı ve Laçin koridorundaki görevli Rus asker sayısı 1960 ile sınırlı olacaktı. Bölgede..
Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu
Gündem

Gökçek-Fox Tv kavgası! Melih Gökçek paylaştığı videolarla Fox'a meydan okudu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, twitter hesabından yayınladığı Ankapark videoları ile FOX Tv'ye meydan okudu...
Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti
Gündem

Bakan Soylu'dan Akşener'e tepki: Ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay