0553 313 94 23

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız."

22 Mart 2019 Cuma 10:03
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:03
  1. Cahit Turhan
  2. flaş
  3. seçimler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çöç yemeği nasıl yapılır? | Çöç tarifi
    1. Çöç yemeği nasıl yapılır? | Çöç tarifi
    2. Mutlaka smear testi yaptırın
    3. Tatvan’daki 32 hükümlü “Kalfalık”..
    4. Sezona damga vuran orta saha oyuncuları
    5. İtalyan devinin gözü yükseklerde
    6. Sungurlu’da ahşap oyuncak üretimi..
    7. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi..
    8. Şırnak’ta Dicle Elektrik çalışanlarına..
    9. DeFacto, 2018-2019 İlkbahar & Yaz..
    10. Başkan Kütükcü’den Tarım Fuarı’na..
    11. Bakan Cahit Turhan, Kanal İstanbul..
    12. Millet İttifakı Adayı Şıktaşlı’dan..
    13. ADÜ, akıllı kampüsü hayata geçirecek
    14. Kuzey Kore, Güney'le ortak irtibat..
    15. Avrupa borsaları
    16. UEFA’dan Erol Ersoy’a görev
    17. Bamya tohumu nedir, faydaları..
    18. Bakan Turhan, AA Editör Masası'na..
    19. İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra..
    20. Ağaçlara kuş evler monte edildi
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Binali Yıldırım'dan Kadir Topbaş ve Melih Gökçek açıklaması! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan bırak derse...'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı