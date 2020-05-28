Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan tren bileti fiyat açıklaması! “Zam yok”
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, tren biletlerine zam yapıldığı iddialarına ilişkin, “Söz konusu değildir.” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin yeniden başlatılması dolayısıyla Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni'nin gardan uğurlanması törenine katıldı. Karaismailoğlu, burada açıklamalarda bulundu.
Tren bilet fiyatlarına ilişkin açıklamada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bilet fiyatlarında herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, "Trenlerimiz yüzde 50 kapasiteyle çalışıyor, diye bilet ücretlerinde artış söz konusu değildir." İfadelerini kullandı.
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