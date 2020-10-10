Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Yüksekova'daki tünel şantiyesinde incelemelerde bulundu:

HAKKARİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, yolun medeniyet olduğuna inanıyor, dağları tünellerle aşıyor, derin vadileri viyadüklerle geçiyoruz. Yaptığımız her yeni yol ile bölgede ekonomik gelişmenin, huzurun, güvenliğin temin edilmesine katkı sağladığımızı biliyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, beraberindeki Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile Van-Yüksekova kara yolundaki Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 18 yılda ülkenin her noktası gibi Hakkari'de de yollar, köprüler ve tüneller yaparak ulaşılmaz denilen hiçbir yer bırakmadıklarını söyledi.

- "Dağları tünellerle, vadileri viyadüklerle aşıyoruz"

İnsanlara iş, aş, eğitim, kültür ve yaşam kalitesi olacak projelere imza attıklarını belirten Karaismailoğlu, vatan toprağının her karışını mübarek sayarak, gençlere ve çocuklara daha parlak bir gelecek verebilmek için 7 gün 24 saat çalıştıklarını vurguladı.

Hakkari'de yapılan her yolun geçit vermez dağların aşılması, çocukların okula, hastaların hastaneye, ürünlerin pazara ulaşması anlamına geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, yolun medeniyet olduğuna inanıyor, dağları tünellerle aşıyor, derin vadileri viyadüklerle geçiyoruz. Yaptığımız her yeni yol ile bölgede ekonomik gelişmenin, huzurun, güvenliğin temin edilmesine katkı sağladığımızı biliyoruz. 2003 yılı öncesinde ülkemizde sadece 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş ağı bulunurken, karayollarına yaptığımız yatırımlarla bugün 27 bin 714 kilometre yol ağına sahibiz. 2003 öncesi 1714 kilometre olan otoyol uzunluğunu da 3 bin 325 kilometreye çıkarmanın haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Yatırımlarımız kara yollarıyla sınırlı kalmadı"

2003 yılında Hakkari'de sadece 1 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu yeni yatırımla 96 kilometreye çıkardıklarını anlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Esendere Güvenlik Mahallesi yolunun 7 kilometrelik kısmının asfalt yapılacağını vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Yüksekova'ya, Hakkari'ye hayırlı olsun. Yatırımlarımız elbette sadece kara yolu ile sınırlı kalmadı. 2015 yılında Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi Havaalanımızı hizmete açtık. 2015'te 20 bin 900 olan yolcu sayısı 2019'da 181 bine yükseldi. Bugün inceleme yaptığımız Yeni Köprü Yüksekova Tünel Şantiyemiz, Başkale-Hakkari ayrımı, Yüksekova-Esendere yol inşaatının önemli bir noktasıdır. Yürüttüğümüz bu proje ile toplam uzunluğu 75 kilometre olan bölünmüş bir yol yapıyoruz. Proje maliyeti 1 milyar 88 milyon lira olan yol inşaatında, bugüne kadar 50 kilometresi sathi kaplama ve 4 kilometresi de bitümlü sıcak kaplama olmak üzere 54 kilometrelik bölümünü tamamladık. Ayrıca, yapımı tamamlanan sathi kaplamalı 28,5 kilometrelik kesimde bitümlü sıcak kaplama yaptık. 445 metrelik Sarıtaş Tüneli'ni de tamamladık."

Bu yıl içinde 500 metrelik bitümlü sıcak kaplamalı bölünmüş yol, 151 metrelik Çığlı Köprüsü ile 180 metrelik Dotkan-1 ve 159 metrelik Dotkan-2 köprülerini tamamlayacaklarını aktaran Karaismailoğlu, 8 bin 530 metre uzunluğundaki çift tüp T1 ve T2 tünellerinde de çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Başkale-Hakkari ayrımı ile Yüksekova-Esendere yolunu 2021'de tamamlayarak halkın hizmetine sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Bu noktada, Cumhurbaşkanımızın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne verdiği önem ve önceliğe dikkat çekmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin tamamında, tüm ulaşım modlarında yüksek standartlı, akıllı, güvenli, hızlı ve çevreye duyarlı yollar yapıyoruz. 'Halka hizmet, hakka hizmettir' ilkesi ile hep birlikte çalışarak, Türkiye'nin, bölgesinde lider, dünyada önde gelen ülkeler arasında olmasını sağlayacağız inşallah. Bugün burada, bu önemli projenin heyecanını bizlerle paylaşmanızdan çok büyük bir memnuniyet duyduk."

Karaismailoğlu, daha sonra Yeniköprü Jandarma Uygulama Noktası'nda görev yapan güvenlik güçleriyle selamlaştı, fotoğraf çektirdi.

