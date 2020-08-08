Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:

KÜTAHYA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bölgemizde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'da. Ülkemizde vatandaşımıza hizmet etmek noktasında harıl harıl çalışıyoruz, canla başla çalışıyoruz." dedi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde inşası devam eden otoyolun şantiyesinde incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin her noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde projelere devam ettiklerini, bir taraftan tarihe, kültüre sahip çıktıklarını, bir taraftan da vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi.

Yürüttükleri projelerde salgın tedbirlerini alarak yoğun bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Projelerimizi tamamlamanın çabası içerisindeyiz, bu da ülkemizin ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu, ülkemizin ne kadar güçlü ve büyük ülke olduğunun bir göstergesi. Onlarca projede hiçbir sıkıntı olmadan harıl harıl çalışıyoruz. Bölgemizde lider, dünyada da ekonomisi en büyük ülkeler arasına yerleşmek için canla başla çalışıyoruz. Bir gün Siirt'teyiz, bir gün İstanbul'dayız, bir gün Kütahya'dayız, bir gün Denizli'de, bir gün Erzurum'da. Ülkemizde vatandaşımıza hizmet etmek noktasında harıl harıl çalışıyoruz, canla başla çalışıyoruz. Ulaştırma, altyapı projeleri insan hayatına dokunduğu için çok önemli. Yaptığımız yerlerde, projelerimizin bittiği, tamamlandığı yerlerde özellikle istihdama, ekonomiye, ticarete, tarıma, turizme önemli derecede artılar sağlıyor. Bölgemizi ilgilendiren önemli projelerden bir tanesi, Aydın-Denizli otoyolunun ihalesini yapmıştık, dünya ölçeğinde büyük bir proje, bu projeye gösterilen ilgi, ihaledeki yarışma ülkemize olan güvenin, ekonomimize olan gücün bir göstergesi."

Kütahya'da da farklı projelerle vatandaşlara hizmet etme çabası içinde olduklarını aktaran Karaismailoğlu, Kütahya'da devam eden projeleri bitirip halkın hizmetine açmak istediklerini ve yeni ihtiyaçlara göre projeler üretmek için gerekli adımları attıklarını kaydetti.







