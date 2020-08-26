Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sel bölgesinde:

GİRESUN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki selle ilgili, "Vatandaşlarımızın normal hayata dönüşünü en kısa sürede sağlamak için bütün ekibimiz, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri olarak canla başla çalışıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, selin etkilediği ilçelerden Yağlıdere'de incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sel bölgesinde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak 22 Ağustos akşamından bu yana Giresun'da olduklarını ve bölgede geniş çalışma yürüttüklerini anlatan Karaismailoğlu, vatandaşlara yardımcı olabilmek için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

- Yıkılan köprülerin yapımına hafta sonu başlanacak

Bakan Karaismailoğlu, ana hatlarda ve ana yollarda herhangi bir sıkıntının olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Yolları hizmete verdik. Köy yollarında bir kısım sıkıntılar var, inşallah onları da kısa sürede çözmek için uğraşıyoruz. Giresun ili genelinde 226 kilometrelik yol ağı üzerinde etkili oldu bu sağanak yağışlar. Yolların bir kısmında çökmeler, istinat duvarlarında yıkılmalar, bazı köprülerde yıkılma ve hasarlar tespit edildi. Bu hasar tespiti çalışmaları belli bir aşamaya geldi. Önümüzdeki hafta sonu da imalatları konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Hafta sonu itibarıyla da yeni imalatlara başlayıp vatandaşlarımızın normal hayata dönüşünü en kısa sürede sağlamak için bütün ekibimiz olarak, Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri olarak canla başla çalışıyoruz."

Vatandaşların yanında olduklarını, bir yandan moral motivasyon verirken diğer taraftan çalışan Bakanlık personeline güç ve destek verdiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Vatandaşımızın bir an önce daha güzel günlere, normal yaşantısına ulaşması için elimizden gelen her şeyi en kısa zamanda yapacağız. Bunun bilinciyle bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar." diye konuştu.

- Selin kara yollarında yol açtığı hasarın izleri silinecek

Karaismailoğlu, 22 Ağustos akşamı başlayan yağmurun Giresun'da 5 vadide etkili olduğuna dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"Bunlardan Bulancak Vadisi, Yağlıdere Vadisi, Dereli Vadisi, Soğukpınar-Espiye yolu ve Tirebolu-Doğankent ve Torul'a ulaşan yol aksı üzerinde ciddi hasarlar meydana geldi. Bunların en etkilisi Dereli Vadisi'nde meydana geldi. Dereli şehir içinde büyük hasar meydana geldi. Derenin taşması sonucu taşıdığı molozlar şu an kaldırılmak üzere. İnşallah bunları kaldırdıktan sonra köprü imalatlarımıza başlayıp, ulaşım aksı açısından Dereli'yi konfora ulaştıracağız."

Selin en çok etkilediği bölgelerden birinin de Espiye-Soğukpınar yolu olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Burada da yol güzergahı üzerinde ciddi hasarlar var. Yol üzerindeki tahkimatlarda ve duvarlarda ciddi şekilde hasarlar oluştu. Bunları da en kısa zamanda tasarlayıp imalatlarına başlayacağız. İnşallah bundan sonra, böyle bir afet yaşandığında böyle bir tahribatın yaşanmaması için daha güçlü imalatlar yapacağız." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, selde Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde de büyük hasar yaşandığına değinerek, şunları kaydetti:

"Maalesef menfezin ve yolun göçmesiyle birlikte yaşanan elim kaza sonucu şehitlerimiz olmuştu. Burada da çok geniş açıklıklı bir köprü imalatına hafta sonu başlayacağız. İnşallah bunların imalatlarını bitirip vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Doğanket yolunda mevcut eski yoldan şu anda ihtiyaç karşılanmaktadır. Yolumuz bittiğinde vatandaşlarımız daha konforlu bir yola kavuşacaklar. Vatandaşlarımızla birlikte sürekli istişare halindeyiz. İnşallah onlara bir çare olabilmek için buralardayız. Bütün arkadaşlarımız özverili çalışıyorlar. Bu afetin yaralarını en kısa zaman saracağız. Buna herkesin emin olması gerekiyor."

- "Herhangi bir iletişim aksaması yaşamadık"

İletişim alanında Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un bölgede ekiplerini kurduğu bilgisini veren Bakan Karaismailoğlu, "Herhangi bir iletişim aksaması yaşamadık. Onlar da özveriyle çalışıyorlar. Vatandaşımızın iletişim noktasında herhangi bir sıkıntısı yok. Toplantılarımız devam ediyor. Şu an sondajlarımız başladı. Projeler bir taraftan çiziliyor. En kısa sürede arazide bu hareketlenme gözükecek. Yaraları en kısa sürede bertaraf edip vatandaşlarımızın normal hayata dönmesi için canla başla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.