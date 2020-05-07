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Aktüel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa’yı boğazın altından kesintisiz demir yolu ile bağlayan Marmaray’dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini bildirerek, “Orta Koridor’un en önemli halkalarından biri olan Marmara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa’yı boğazın altından kesintisiz demir yolu ile bağlayan Marmaray’dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini bildirerek, “Orta Koridor’un en önemli halkalarından biri olan Marmaray’dan yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray’da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:31:49 -
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa’yı boğazın altından kesintisiz demir yolu ile bağlayan Marmaray’dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini bildirerek, “Orta Koridor’un en önemli halkalarından biri olan Marmara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Asya ve Avrupa’yı boğazın altından kesintisiz demir yolu ile bağlayan Marmaray’dan yarın gece ilk defa yurt içi yük treninin geçeceğini bildirerek, “Orta Koridor’un en önemli halkalarından biri olan Marmaray’dan yarın bir ilk yaşanacak ve Marmaray’da yurt içi yük taşımacılığı da başlamış olacak. Artık yılda 25 bin konteyner Anadolu’nun sanayi merkezlerinden yüklenerek Marmaray üzerinden Avrupa yakasına geçecek” dedi.

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