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Ulaştırma Bakanlığı onayladı! Dev projenin açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 30 Ekim 2019 tarihinde açılacağını duyurdu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:20
Ulaştırma Bakanlığı onayladı! Dev projenin açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma Bakanlığı'nın Yap-İşlet-Devret modeliyle yaptırdığı Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun trafiğe açılmasına karar verildi. Otoyollarda uygulanan yasakları sıralayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü maksimum hız limitinin 120 kilometre olduğunu belirtti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları (Km:15+366- 65+700) arası kesiminin, 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. Maddesi gereğince trafiğe açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1. Otoyolun bu kesimi 30.10.2019 tarihinde saat: 00:01’den itibaren trafiğe açılacaktır.

2. Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları vb.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4. Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azamı hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir. (Max. hız 120 km./saat)

5. Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (bankette) durulabilir.

6. Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden ve Görevli Şirketten izin almaları gerekmektedir.

7. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu Projesi Yap-İşlet-Devret Modeli ile Yapılması, İşletilmesi ve Devri İşinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve Bağlantı Yolları (Km:15+366- 65+700) arası kesiminin yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülecektir.
8. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. maddesi gereğince ilan olunur.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:20
  1. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu
  2. Ulaştırma Bakanlığı
  3. Karayolları Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • dumanlıdumanlı4 sa önce
    Yap işlet devret modeli dedinmi devlet garantisi vardır. Acaba garanti edilen araç yasısı realist bir şekildemi belirlendi.Yoksa deli dumrulun köprüsü gibi geçmeyen araçların geçiş ücreti devletçe fazla fazlamı ödenecek.
  • Adil düzen Adil düzen 4 sa önce
    neden 29 ekim değilde 30 ekimde açılıyor? 
  • Mustafa-AliMustafa-Ali4 sa önce
    Acaba fiyat ne olacak, merak ediyorum
  • Vatandaş Vatandaş 8 sa önce
    İnşallah paralı yol değildir. Paralı olursa zaten yolsuzuz nasıl olacak. Devlet garantisi ile yapılmışsa hiç övünmeyelim. Boyle hizmeti bizim zavallı nuri de yapar

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