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Siyaset Ulaştırma Bakanlığı hizmete sokuyor, İBB kıskançlıktan patlıyor!
Siyaset

Ulaştırma Bakanlığı hizmete sokuyor, İBB kıskançlıktan patlıyor!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 13:47:00 - 2024-01-30 13:50:15
Ulaştırma Bakanlığı hizmete sokuyor, İBB kıskançlıktan patlıyor!

CHP'li İBB, mart ayında hizmete gireceğini iddia ettikleri metro duraklarını iki ay öncesinden ilan ediyorlar...

Ulaştırma Bakanlığı’nın ülke genelinde hizmete soktuğu metro – tramvay hatları vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Ulaşım yoğunluğunun yaşandığı ve özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde raylı ulaşım hayat kurtarıcı unsur olurken, CHP’li belediyelerin 5 yıldır hizmetsiz bıraktığı vatandaşlar her gün yeni bir skandala şahit oluyor.

Son olarak, Ulaştırma Bakanlığı’nın projelerinin üstüne konmasıyla ünlenen CHP’li İBB yönetimi, kendi yapacağı metro – tramvay hatlarını daha bitiremeden reklamını yapmaya başladı.

AK Parti zamanında başlayan projeleri durduran, bazılarını tamamlayıp kendi yapmış gibi servis eden CHP’li İBB yönetimi, şimdi de mart ayında açılması planlanan metronun reklamını yapmaya başladı. Metro hattının yapımı henüz bitmeden İBB’nin reklam yapma telaşına girmesi alay konusu oldu.

Metro İstanbul'un internet sitesinden yapılan ilan bu ifadeler yer aldı:


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