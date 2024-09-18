Ulaştırma Bakanından çifte müjde: Ankara-İstanbul arasında 2 dev eser
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'nde çalışmalar başladı, 2034 gibi bitirebiliriz. 80 dakikada İstanbul'a gidebileceğiz." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma alanında yapılan yatırımlara ilişkin sorulara cevap verdi.
ANKARA-İZMİR HIZLI TREN GELİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir hızlı tren projesiyle ilgili ise "2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız, hedefimiz bu. Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilecek." ifadesini kullandı.