  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Ulaştırma Bakanından çifte müjde: Ankara-İstanbul arasında 2 dev eser
Teknoloji

Ulaştırma Bakanından çifte müjde: Ankara-İstanbul arasında 2 dev eser

Yeniakit Publisher
2024-09-18 13:43:00 -
Ulaştırma Bakanından çifte müjde: Ankara-İstanbul arasında 2 dev eser

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'nde çalışmalar başladı, 2034 gibi bitirebiliriz. 80 dakikada İstanbul'a gidebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma alanında yapılan yatırımlara ilişkin sorulara cevap verdi.

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir hızlı tren projesiyle ilgili ise "2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız, hedefimiz bu. Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilecek." ifadesini kullandı.

Detaylar belli oldu! Milli hızlı trende müthiş özellikler
Detaylar belli oldu! Milli hızlı trende müthiş özellikler

Teknoloji

Detaylar belli oldu! Milli hızlı trende müthiş özellikler

Bakan Uraloğlu duyurdu! Süper Hızlı Tren Projesi masada
Bakan Uraloğlu duyurdu! Süper Hızlı Tren Projesi masada

Ekonomi

Bakan Uraloğlu duyurdu! Süper Hızlı Tren Projesi masada

Bölgeye hızlı tren müjdesi
Bölgeye hızlı tren müjdesi

Gündem

Bölgeye hızlı tren müjdesi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23