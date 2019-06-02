Ulaştırma Bakanı Turhan tarih verdi! “İlk kullanan ülke biz olacağız”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 5G'yle ilk tanışmanın 2020’de olacağını Türkiye’nin de 2020'de 5G’yi ilk kullanan ülkeler arasında olmasının planlandığını ifade etti.

2025 yılına kadar dünyada toplam dijital dönüşüm pazarının 15 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. 5G ile yaşanacak bu dönüşümde Türkiye de tüm çalışmalarını, tüketici değil, üretici olmak için yapıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan basının sorularını cevapladı.

Yol haritası hazırlanıyor

5G için hazırlıklar nasıl gidiyor. Türkiye 4.5G'de gösterdiği performansı 5G’de de gösterebilecek mi?

Yerli ve milli altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu noktada da 5G ve ötesi teknolojilere giden yolda büyük hedeflerimiz var. Dünyayla aynı anda 5G’ye olabildiğince yerli ve milli imkanlarla geçişe yönelik gerekli adımları atıyoruz. Yakın gelecekte akıllanacak olan kentler, binalar, araçlar ve diğer tüm dikey endüstriler için yasal ve teknik çerçeveyi oluşturuyoruz. 5G’yle yaşanacak dönüşüme hazırlanmak üzere 5GTR Forum’u kurduk. Burada işletmeciler, teknoloji şirketleri, KOBİ’ler, akademisyenler bir arada Türkiye’nin yol haritasını hazırlıyorlar.

Tarih 2020

Türkiye ne zaman 5G’yi kullanmaya başlayacak?

5G, tahminlere göre 2020 yılında kullanılmaya başlanacak. Küresel olarak gelişmiş ülkelerde kullanılmaya başlanması ve sistemin stabil bir hale getirilmesinin ise 2022’yi bulacağı tahmin ediliyor. Biz Türkiye’nin 2020 yılında 5G’yi ilk kullanan ülkeler arasında olmasını planlıyoruz. Bu anlamda, ülkemizin de bu yarışta var olması ve dünyada 5G ile ilk tanışan ülkelerden biri olması ve bunu yaparken de tüketici konumundan üretici konumuna geçmesini önemsiyoruz. 2025 yılında kadar toplam dijital dönüşüm pazarının 15 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğünü düşünürsek, üretici konumda olmanın bize sağlayacağı yararı sanırım görebiliriz.

Yerli ve milli uygulamalar konusunda nasıl bir aşama kaydedildi?

Yerli sanayiniz yoksa küresel bir oyuncu olamazsınız. Bu nedenle Hükümetimiz göreve geldiği ilk günden bu yana milli üretime çok önem verdik. En son milli yüksek hızlı trenimizin yapım sürecine de başlandı.

"Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 2020'de Havalimanı-Halkalı hattının ise 2022'de açılması planlanıyor."

"Kredi veren kuruluşlar havalimanının burada yapılmasının uygun olmayacağını göremedi de bunu sadece bazı muhalifler mi gördü?"

Mega projeler tam gaz devam

İçinde bulunduğumuz ekonomik dalgalanma Türkiye’nin mega projelerini sekteye uğratır mı, şu anda gündeminizde hangi mega projeler var?

Ticaret demek, yollarda yük taşıyan tırların, kamyonların bulunması, denizlerde tankerlerin, RO-RO’ların yüzmesi, trenlerin rayların üzerinde akması, uçakların semalarda uçması demek. İnternetin her eve girmesi, istediğin her anda pazara ve bilgiye ulaşabilmek demek. Bu doğrultuda Bakanlık olarak 16 yılda mega projelerle birlikte 540 milyar liraya yakın yakın yatırım yapmamızın altında da bunu bilmemiz yatmaktadır. Kuzey Ege Limanı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Rize - Artvin Havalimanı ve daha nice dev projemiz başarıyla devam ediyor. Projelerimizin herhangi bir şekilde sekteye uğramaları gibi bir durum söz konusu değildir. Bu mega projelerin hayata geçirilmesiyle, Türkiye hızlı bir biçimde Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki ticarette bir ana merkez konumuna gelecek.

Kanal İstanbul etkilenmez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sonucu Kanal İstanbul projesinin takvimini etkiler mi?

Bu milli bir proje. İnanıyorum ki tüm kurumlar tarafından gerekli hassasiyet gösterilecek, Kanal İstanbul ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkısıyla yapılacaktır.

Çok fazla yalan ve iftira var

Son günlerde İstanbul Havalimanı’yla ilgili eleştiriler var…

O kadar yalan ve iftira var ki ortalıkta, biz hangi birini doğrulayacağımızı bilemiyoruz. Deniliyor ki; ‘bu havalimanına 30 milyar dolar yatırım yapıldı’. Yalan… Bugüne kadar 7.5 milyar euro yatırım yapıldı. Hepsi tamamlandığında toplam yatırım maliyeti 10 milyar 250 milyon euro civarlarında olacak. Havalimanı açılıncaya kadar havalimanının yapılmasını istemeyen gruplar vardı. Ama açılıştan sonra eleştiren ülkelerin çoğu övmeye başladı ama bizim ülkemizdeki bazı muhalifler hala daha eleştirmeye devam ediyorlar.

'Katil bulut' uçak indirmez

Bazı uçakların rüzgar nedeniyle Çorlu'ya indirilmesi çok konuşuldu...

Bir bölgede CB bulutu olarak bilinen ve 'katil bulut' denilen bulutlar varsa oraya uçak indirilmez. 17 Mayıs'ta İstanbul’da bu bulutlar vardı. Bu durum Sabiha Gökçen için de geçerliydi. Bu havalimana karar verenler, yapımını üstlenenlerin hepsi mühendis. Kredi verenler her türlü riske baktı. Bütün bu kişiler sorun yok derken riski sadece bazı muhalifler mi görüyor? Havalimanımıza herkes sahip çıkmalı.

2021'de uzaya fırlatacağız

TÜRKSAT 6A uydusunda yürütülen çalışmalar hangi aşamada? Projenin tamamlanması için öngörülen tarihte bir erteleme söz konusu mu?

Şu anda TÜRKSAT 6A Uydusunun Isıl Yapısal Yeterlilik Modeli test faaliyetleri tamamlanmış olup, Kritik Tasarım Gözden Geçirme faz toplantıları 26-30 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Halihazırda uydunun Mühendislik Modelin entegrasyon çalışmaları da devam ediyor. Mevcut takvime göre TÜRKSAT 6A uydusunun, 2020 yılının aralık ayında tamamlanması ve 2021’de uzaya fırlatılması hedefleniyor.