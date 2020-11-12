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Gündem Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: İnternet hızı 56 gigabayta çıkacak
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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: İnternet hızı 56 gigabayta çıkacak

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, "5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 11:46:00 - 2020-11-12 12:21:33
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: İnternet hızı 56 gigabayta çıkacak

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu AA Editör Masası'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Karaismailoğlu'nun satırbaşları şu şekilde:

Dünyada maske savaşları başladı. Biz maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat ederek şantiyelerimizi izole ettik.

600 kilometre tünel ağımız var, 200 kilometre de yapımı devam eden var. Demiryolu tarihimiz çok eski. 2002 yılından bu yana demiryolunda hız kazandık. Demir yolu ağlarımızı fizibilitelere göre planladık, yatırımlarımızla altyapıyı kurduğumuzda dünyada lojistik süper güç olacağız.

Cumhurbaşkanımızın söylediği şekilde yatırımlarımızı sürdürüyor, sanayici, üretici ve turizm ulaşımı için katkıda bulunuyoruz.

Sanayicimize müjde olarak sanayi alanlarını demir yoluna ve limanlara bağlıyoruz. Lojistik maliyeti yüzde 10'un altına düşecek.

(Demir yolu bağlantısı) İskenderun, Mersin, Filyos ile İzmir'de Alsancak ve Çandarlı limanlarıyla ilgili de planlarımız var.

Altyapısı dahil yolcu memnuniyetini üst noktaya çıkaracak demir yolu markası oluşturulacak. Önümüzdeki yıllar demir yolu yılları olacak.

5A uydumuz aralık ayı ortasında fırlatılacak. 5B'yi ise Haziran 2021 gibi planlıyoruz. 5B ile internet hızı 56 gigabayta çıkacak.

Gayrettepe-Havalimanı hattımızda ilk 40 ithal treni aldıktan sonra, 130 tren yüzde 60 yerlilikle Ankara'da imal edilecek.

THY, günlük 591 uçuşla Avrupa'nın birinci hava yolu şirketi. Türkiye, uçuş ortalamasında Avrupa'da 4. oldu.

Azerbaycan'daki yeni gelişmeler sonrası Nahçıvan tarafına bir demir yolu planlıyoruz, onun da etüt plan çalışmaları bitmek üzere.

Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu'nun ana damarlarından Divriği-Kars hattında kapasiteyi 5 milyon tondan 20 milyon tona çıkaracağız.

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Yorumlar

tebrikler

olsun göreviniz zaten. CHP yi deprem enkazından çıkarmakta sizin göreviniz. onlar maaş alsın konserdi festivali heykeldi yandaşlarını besledim siz uğraşın durun.
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