0553 313 94 23

UlaşımPark, otobüslerin ihtiyaçlarını kendisi üreterek gideriyor

UlaşımPark, kendi bünyesinde çalıştırdığı otobüslerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve yedek parçaları kendi atölyesinde üretiyor.

03 Mart 2019 Pazar 11:24
UlaşımPark, otobüslerin ihtiyaçlarını kendisi üreterek gideriyor

UlaşımPark, kendi bünyesinde çalıştırdığı otobüslerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve yedek parçaları kendi atölyesinde üretiyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’nde bulunan Talaşlı İmalat Atölyesi’nde yerli ve milli ürünlerin üretimi sağlanıyor. UlaşımPark’ın ihtiyaç duyduğu malzemeler ve yedek parçalar, atölyede kendi personeli tarafından üretiliyor. Çoğunlukla UlaşımPark otobüslerinin yedek parçası olarak kullanılan malzemeler, parçaları ithal etmek yerine ham maddesini satın alıp işleyerek kendi üretimini gerçekleştiriyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başlayan UlaşımPark, ürettiği yerli ürünlerden de kar etmeye başladı.



Halka hizmet veren 336 otobüsün ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere aparat ve yedek parçalardan bazıları Talaşlı İmalat Atölyesi’nde personel tarafından üretiliyor. Üretilen parçalardan biri olan otobüslerin silecek kollarında kullanılan aparat olarak göze çarpıyor. Bu aparat normal şartlarda yurtdışından siparişle getirilen bir parça olmasına karşın atölyede üretilmeye başlandıktan sonra gerek zamandan gerekse de maddi yönden kar sağlıyor.



UlaşımPark yetkili personeli yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda harekete geçerek sipariş verilen ürünün kendi atölyelerinde üretilmesi anlamında bir çalışma başlattı. Alınan ham ürün torna atölyesinde işlenerek istenilen şekle getirildi. Bu sayede UlaşımPark’ın ithal olarak sipariş edeceği parçanın maliyeti 50 bin TL iken yerli olarak 10 Bin TL ödeyerek hem zamandan, hem ödenen miktardan, hem de yerli üretime destek amacı ile parçanın imalatını gerçekleştirdi. UlaşımPark, ürettiği yerli ürünlerden 40 bin TL net kar elde etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 11:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tellioğlu; “Gönül bağı kuracağız”
    1. Tellioğlu; “Gönül bağı kuracağız”
    2. İsmet Yıldırım, Ümraniye’deki..
    3. SMA hastası çocuk ilaç yardımı bekliyor
    4. Şarampole devrilen araçta 2 kişi..
    5. Afganistan'dan UNRWA'ya 1 milyon..
    6. Jandarma aranan şahıslar için uygulama..
    7. ROSATOM ile Ruanda Cumhuriyeti..
    8. "Tüm projelerimizi halkımızın..
    9. Bir dâhinin (Abdülhamid’in) endişeleri
    10. Diyarbakır'da PKK'ya büyük darbe! 19..
    11. Orhangazi Spor Salonu’nda çalışmalar..
    12. Miting gibi proje tanıtım toplantısı
    13. Erzurum polisinden eş zamanlı operasyon
    14. Bakan Soylu teslim olan PKK'lı..
    15. Yaşam Merkezi görkemli törenle hizmete..
    16. Emre Zafer Barnes, Avrupa salon..
    17. Soylu: "İnsansız hava aracına bir..
    18. Atlı ciritte grup müsabakaları sona erdi
    19. İçişleri Bakanı Soylu: "Son iki ayda..
    20. Evlilik bekârlıktan daha faziletlidir
    21. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    22. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    23. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    24. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    25. Mısır’da dokuz çiçek
    26. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    27. İran sınırında buz pateni keyfi
    28. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    29. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    30. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir
    Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı: Milletimiz, darbeci zihniyete cevabını her seçimde vermiştir