UlaşımPark, otobüslerin ihtiyaçlarını kendisi üreterek gideriyor

UlaşımPark, kendi bünyesinde çalıştırdığı otobüslerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri ve yedek parçaları kendi atölyesinde üretiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşımpark A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü’nde bulunan Talaşlı İmalat Atölyesi’nde yerli ve milli ürünlerin üretimi sağlanıyor. UlaşımPark’ın ihtiyaç duyduğu malzemeler ve yedek parçalar, atölyede kendi personeli tarafından üretiliyor. Çoğunlukla UlaşımPark otobüslerinin yedek parçası olarak kullanılan malzemeler, parçaları ithal etmek yerine ham maddesini satın alıp işleyerek kendi üretimini gerçekleştiriyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılamaya başlayan UlaşımPark, ürettiği yerli ürünlerden de kar etmeye başladı.

Halka hizmet veren 336 otobüsün ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere aparat ve yedek parçalardan bazıları Talaşlı İmalat Atölyesi’nde personel tarafından üretiliyor. Üretilen parçalardan biri olan otobüslerin silecek kollarında kullanılan aparat olarak göze çarpıyor. Bu aparat normal şartlarda yurtdışından siparişle getirilen bir parça olmasına karşın atölyede üretilmeye başlandıktan sonra gerek zamandan gerekse de maddi yönden kar sağlıyor.

UlaşımPark yetkili personeli yapılan ar-ge çalışmaları sonucunda harekete geçerek sipariş verilen ürünün kendi atölyelerinde üretilmesi anlamında bir çalışma başlattı. Alınan ham ürün torna atölyesinde işlenerek istenilen şekle getirildi. Bu sayede UlaşımPark’ın ithal olarak sipariş edeceği parçanın maliyeti 50 bin TL iken yerli olarak 10 Bin TL ödeyerek hem zamandan, hem ödenen miktardan, hem de yerli üretime destek amacı ile parçanın imalatını gerçekleştirdi. UlaşımPark, ürettiği yerli ürünlerden 40 bin TL net kar elde etti.