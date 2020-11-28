‘Ulaşım ve iletişim yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor’! Demir yollarına ağırlık vereceğiz

Akit Ekonomi

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi İzmit Kavşağı-Akyazı Hattı’nda (6. kesim) incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalar yaptı. Karaismailoğlu, ülkenin dört bir yanında bulunan 3 binin üzerindeki şantiyede Türkiye’nin kalkınması için büyük bir özveriyle çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

18.5 milyarlık tasarruf

Amaçlarının vatandaşların hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirten Karaismailoğlu, ekonomiye güç katmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti. Türkiye’de 28 bin kilometre bölünmüş yol ağı bulunduğuna işaret eden Karaismailoğlu, “Bunun 3 bin 200 kilometresi otoyol olarak çalışıyor” diye konuştu. Karaismailoğlu, “Mevcut trafiğin yüzde 75’i 28 bin kilometrelik bölünmüş yolda seyrediyor. Bu yollar sayesinde yaklaşık 18 milyar 501 milyon liralık tasarruf sağlanmış durumda” bilgisini de verdi.

Ülkeyi birbirine bağlıyoruz

“Bizler yolları, köprüleri, tünelleri yaparak Edirne’den Kars’a, Hakkâri’den Denizli’ye ulaşımı her modda kesintisiz hale getiriyoruz” ifadesini kullanan Karaismailoğlu, şöyle devam etti: “Bütün bunların yanında her ulaşım modunda dünyanın köprüsü olmak, bize ticari rotaların coğrafyamızda odaklandığı bir dönemde benzersiz avantajlar sağlıyor. Bu strateji doğrultusunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda ulaşım ve iletişim modlarına 910 milyar liralık yatırım yaptık. Bu yatırımların yüzde 62’si kara yollarında. Bundan sonra ilk aşamada yüzde 50’lere, daha sonra da yüzde 60’lara çıkarmayı hedefliyoruz.”

Uydular uzay yolunda

Dünya ticaretinde ve mavi vatanda önemi her geçen gün artan limanlar ile gemiler inşa ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, “Uydularımız bir bir uzaya gidiyor. 2020 sonunda 5A’yı uzaya fırlatacağız. 2021 Haziran’da 5B uydumuzu uzaya yollayacağız. 2022 yılı başlarında milli uydularımız 6A ve 6B’yi uzaya fırlatmak için bütün arkadaşlarımızla canla başla büyük bir özveriyle çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

321 kilometrelik yol devrede

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında bugüne kadar 321 kilometrelik kısmın hizmete alındığına da işaret eden Karaismailoğlu, ayrıca şunları söyledi: “Kurtköy-Akyazı Projesi’nin yaklaşık 73 kilometre uzunluğundaki 6. kesiminin 68 kilometre uzunluğundaki son bölümü olan TEM İzmit-1 Kavşağı ile proje sonu TEM-Akyazı kavşakları arasını da bu yılın sonunda 21 Aralık gibi devreye sokmayı hedefliyoruz. Burası da tamamlandıktan sonra D-100 ve şehir içi trafiğinin karmaşasından kurtulacak, yeni 400 kilometrelik bir alternatif olarak Kuzey Marmara Otoyolu’nu aktifleşecek. Kuzey Marmara Otoyolu; 47 kilometre çift tüp viyadük, 16 kilometre de çift tüp tünelden oluşmakta. Dünyanın en uzun 4 şeritli otoyol tünelleri bulunmakta.”