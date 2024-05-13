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Yerel Ulaşım kapandı! Sel yolu ikiye böldü
Yerel

Ulaşım kapandı! Sel yolu ikiye böldü

Yeniakit Publisher
2024-05-13 11:10:35 - 2024-05-13 11:10:35
Ulaşım kapandı! Sel yolu ikiye böldü

Hatay'da kuvvetli yağış sonrası sel yolu ikiye böldü.

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay'ın Dörtyol ilçesinde sel, yola zarar vererek ulaşıma kapattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulunmuştu. Kuvvetli yağış Hatay'da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda araçlar mahsur kaldı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nden geçen derenin de aşırı yağışla birlikte debisi arttı. Derenin geçtiği Aybüke ve Dere sokak mevkiinde yollar zarar gördü. Yağışla birlikte sokak üzerinde bulunan yol parçalanarak ikiye bölündü. Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Dörtyol Belediyesi ekipleri de bölgeye gelerek çalışma başlattı.

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