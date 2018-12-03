Ulaşım için lüks gitti oto kaldı

Tasarruf tedbirlerine önem veren büyük, orta ve küçük ölçekli firmalar, araç harcamalarını kısma yoluna gitti. Filo şirketlerinin kur dalgalanmaları ile finansman maliyetlerini öne sürerek lüks otomobilleri yüzde 20 zamlı kiralamaları firmaları, ekonomik araçlar tercih etmeye yöneltti. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Başkanı Nurettin Özgenç, ekonomik manipülasyonların firmaları temkinli davranmaya; tasarruf tedbirlerini devreye almaya ittiğini belirterek, “Bu kapsamda önemli maliyet kalemlerinden filo kiralamaları önemle ele alınıyor, aşağı çekiliyor” dedi.

İkinci ele talep artıyor

KOBİ’lerin ortalama otomobil talebinin 10’dan 6-7’ye indiğini kaydeden Özgenç, “Kuşkusuz, bu ortamda en çok tercih edilen de uygun ve makul fiyatlı taşıtlar” diye konuştu. İkinci el araç talebinin giderek arttığını anlatan Özgenç, “Bu adım çok faydalı olacak, KOBİ’lerin ekonomilerine önemli katkıda bulunacaktır. Gider kalemlerini kontrol altına alan işletmeler bilançolarını dengeleyecek, yeni yatırımlar için de düğmeye basacaktır” şeklinde konuştu.

Hizmetler kaliteli ve uygun

Şu aşamada filo şirketleri, ekonomik otomobil kiralamaya odaklandı. Bu şirketlerden LeasePlan’ın Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, “İkinci el araçlara rağbet artıyor. Bizler bu eğilimi görerek, gerekli adımları attık ve kiralamadan dönen araçları yeniden kiralamaya başladık” ifadelerini kullandı. 2 bini aşkın ikinci el otomobil kiraladıklarını dile getiren Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Filomuzu güçlendirmeye devam ederken, taleplere göre en uygun ürün ve hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede ikinci el araçların yeniden kiralanmasının önünü açarak operasyonel kiralama hizmetlerimizi daha kaliteli kılacak, uygun fiyatlarla tüm ölçekten şirketlere sunmaya devam edeceğiz.”

İkinci el araçları 14 ila 38 bin liradan kiralamak mümkün. Araçların markaların ve modellerine göre şekillenen fiyatlar şöyle: