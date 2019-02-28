Ulaşım güçlükle sağlanıyor! Kar engeli

Erzurum ve Kars'ta önceki başlayıp dün gün boyunca aralıklarla devam eden kar, gece saatlerinde etkisini artırdı. Erzurum'da karla kaplanan yollarda sürücüler araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, ana arterlerin trafiğe kapanmaması için iş makineleri ile çalışma yapıyor.

Karayolları ekipleri de kentin diğer illerle bağlantısını sağlayan kara yollarında küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kars'ta da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yapıyor.

Kar yağışı zor anlar yaşattı!daha fazla video için Meteoroloji'den kritik uyarı! Saatte 80 kilometre hızla...

Ardahan

Ardahan kent merkezi ile Göle ilçesinde de kar yağışı etkili oluyor.

Yolların karla kaplanması ve buzlanma dolayısıyla sürücüler zor anlar yaşıyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Antalya-Konya karayolunda ulaşıma kar ve tipi engeli

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Alacabel mevkiinde saat 18.00 sıralarında başlayan ve aralıksız devam eden yağış sebebiyle görüş mesafesi düşen ve buzlanan yolda kalan araçlara, karayolları ekipleri yardım ediyor. Yolda tuzlama çalışması yapılırken kar küreme araçlarının yolun kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri Akseki ilçe girişinden itibaren uzun araçların geçişine izin vermiyor. Araçlar dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

Zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların kar ve tipiye hazırlıksız yakalandığı 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde karayolları ekipleri yolda kalan araçları iş makineleri yardımıyla kurtarırken, ilerleyemeyen araçların sahipleri de zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı.

Düzce beyaza büründü

Düzce gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Kar yağışı kısa sürede kent merkezinde her yeri beyaza bürüdü.

Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Kar yağışının gece boyunca etkili olması bekleniyor.