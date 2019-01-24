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Ulaşım devi şirket iflas etti

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu taşımacılığının öncü firmalarından Pamukkale AŞ'nin iflasına karar verdi.

24 Ocak 2019 Perşembe 14:04
Ulaşım devi şirket iflas etti

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı.

Alınan bilgiye göre, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini değerlendirdi.

Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkordato talebini reddetti ve iflas kararı verdi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:04
  1. İzmir 1. Asliye Mahkemesi
  2. Pamukkale AŞ
  3. İflas kararı
  4. dev şirket iflas etti

YORUM YAZ

  • turkturk52 dk önce
    BUNLARIN HEPSI SAHTE IFLASLAR. BUNLAR BILINCLI YAPILAN ISLER. AMACLARI ULKEYI SIKINTIYA SOKMAK DIYECEKLERKI TURKIYEDE KRIZ VAR. BUNLAR HEPSI FETONU ADMALRI IKI GU SONRA BASKA BIR ISLE PIYASAYA CIKACAKALR.
  • Vuslat Vuslat 1 sa önce
    Ülkemizindurumuhic iyiyegitmiyoryazıkbu iflasedensirketleteyuzlerceiscicalistiriyordubinlercekişiekmekyiyordubu firmadan nereyekadar sürecekbu iflaslar devletimiznedenkonkortunu retetmişiflasınaonayvermişsiporkulubununmilyonluk borcunuziraat bankasindan öderAMA demi
  • eminemin1 sa önce
    Fiyatlar kazık!! Sundukları hizmetse orta kalite bir firmanınkine bile yetişemiyor çoğu zaman! Köklü firmaların çoğunda bu durum gözleniyor son yıllarda! Neden batıyor bu firmalar? Ulusoy da battı! O da sadece isminden kazanıyordu!!!
  • hüseyinhüseyin1 sa önce
    Ülke iflas ediyor, Fabrikalar özelleşiyor, Kurtuluş savaşında bu ülke için savaşanların kemikleri sızlıyor.
  • MUZAFFER TANDOĞANMUZAFFER TANDOĞAN1 sa önce
    dış güçlerin işi bunlar
  • talhatalha1 sa önce
    neden acaba ?

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