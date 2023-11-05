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Dünya "Ulaşım ablukası" çağrısı yaptılar! Güvenlik güçleri alarma geçti
Dünya

"Ulaşım ablukası" çağrısı yaptılar! Güvenlik güçleri alarma geçti

Yeniakit Publisher
2023-11-05 12:29:00 -
"Ulaşım ablukası" çağrısı yaptılar! Güvenlik güçleri alarma geçti

Bangladeş'te muhalefetin ülke çapında yeniden 48 saatlik ulaşım ablukası çağrısı yapmasının ardından, başkent Dakka ve ülkenin farklı bölgelerine takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

Bangladeş'te muhalefetin 48 saatlik ulaşım blokajı çağrısının ardından güvenlik güçleri alarma geçirildi.

Yapılan resmi açıklamalara göre, ülkedeki paramiliter güç olan Bangladeş Sınır Muhafızlarının 27 birliği, elit güçlerin 300 ekibi ve ek polis güçleri başkent Dakka ve diğer bölgelerde görevlendirildi.

Öte yandan Dakka'daki İtfaiye Biriminden Rafi Faruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün geceden bu yana otobüslere yönelik 12 kundaklama ihbarı aldıklarını kaydetti.

Hükümet karşıtı protestolar

Polisin 28 Ekim'de yapılan gösteriye müdahalesinde bir polis ölmüş, çok sayıda ana muhalefet destekçisi ve kolluk kuvveti yaralanmıştı.

Gösterilerden bir gün sonra ana muhalefetteki BNP Genel Sekreteri Mirza Fahrul İslam Alamgir, gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.
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BNP, Alamgir'in tutuklanmasının ardından ülke genelinde 3 günlük genel grev çağrısında bulunmuş, 31 Ekim'de de "hükümetin baskılarını protesto etmek" için büyük şehirlerde üç günlük ulaşım ablukası başlatmıştı. Ablukaya Bangladeş Cemaat-i İslami Partisi ve diğer muhalefet partileri de katılmıştı.

Eski Başbakan Halide Ziya'nın liderliğindeki BNP, Başbakan Şeyh Hasina'nın istifasını ve genel seçim yapılana kadar geçici ve bağımsız bir hükümetin yönetimi devralmasını talep ediyor. BNP ve müttefikleri, Başbakan Hasina'yı 2018 seçimlerinde hile yapmakla suçluyor ve gelecek seçimleri kimin denetleyeceğine dair protestoları sürdürüyor.

Hasina da dördüncü kez başbakan olmayı umarak anayasada belirtildiği üzere seçimin, hükümetin gözetimi altında yapılması gerektiğini ifade ediyor.

ABD, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler de tarafları şiddetten kaçınılması ve güvenilir bir seçim yapılmasına yönelik çalışmaya teşvik ediyor.

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