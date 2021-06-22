Ulaş Doğan kimdir? MİT’in Ulaş Doğan’ı öldürdü mü?

Milli İstihbarat Teşkilatı göğüsleri kabartacak bir operasyona daha imza attı. MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonuyla "terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan ve kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

Türkiye’de pek çok kanlı eylemin sorumlusu olan ve İNTERPOL Kırmızı Bültenin yanı sıra İçişleri Bakanlığı’nın Kırmızı Kategoride Aranan Teröristler Listesinde yer alan Ulaş Dersim Kod Ulaş Doğan MİT’in başarılı operasyonu sonucu öldürüldü.

Terörist Ulaş Dağan’ın gerçekleştirdi terör eylemleri

- 31 Mayıs 2010 Tarihinde Tunceli Merkez Batman Köyü Garay Tepe deki Polis Kontrol Noktasına Nöbet Değişimine Giden Polis araçlarına yönelik Bölücü Terör Örgütü Mensupları Tarafından Roketatar Ve Uzun Namlulu Silahlarla Yapılan Saldırı olayı,

- 22/06/2011 tarihinde Tunceli/Nazimiye merkezinde İlçe Emniyet Amirliğine ait aracın Geçişi Esnasında Yola Önceden Döşenen Bombanın Patlatılması Sonucu iki polis memurunun şehit edilmesi olayı,

04.09.2011 Günü Tunceli Alibaba Mahallesinde Halı Sahada Futbol Oynayan Emniyet Müdürlüğü Kadrosunda Görevli Polislere Ve Futbol Maçını İzleyen Polis Yakınlarına Yönelik gerçekleştirilen ve sonucunda Komiser Cem Kerman Ve Eşi Dilay Kerman Şehit edildiği saldırının organizatörü olduğu,

- 08 Temmuz 2012 günü Tunceli Nazimiye Sorbaba Mevkiinde meydana gelen mayın Eyp patlaması sonucu şehit olan P.Uzm.Çvş. Ahmet DAĞLI ve olayda yaralanan P.Uzm.Çvş Uğur DURAN ın yaralanması olayı,

-Nazımiye/Doğantaş Köyü'nde, 11/08/2012 tarihinde, Geçiçi Köy Korucusu (GKK) Mustafa AKÇİÇEK'in, KONGRA-GEL(PKK)/KCK mensuplarınca öldürülmesi olayının talimatını verdiği,

-Şehit Mehmet J. Krk. K.lığına yapılan ve Jan.Kom.Er Mustafa AKAR ile Jan.Kom.Çvş. Ramiz DEMİR’ı şehit verdiğimiz saldırı ile Gökçek ile Kırmızıköprü J. Krk. K.lıklarına, 22/09/2012 tarihinde yapılan taciz eylemlerini yönettiği bilinmektedir.