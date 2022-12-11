ULAQ SİDA’ya yeni yetenekler geliyor!

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan ve Ares Shipyard - Meteksan Savunma ortak girişimi tarafından yürütülen ULAQ SİDA Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İstihbarat, Keşif ve Gözetleme, Su Üstü Harbi ve Denizaltı Savunma Harbi görevlerini insansız ve otonom olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilmekte olan ULAQ SİDA, hafif, dayanıklı ve onaylı kompozit gövdesi, aktif/pasif stabilizasyon sistemleri, EO/IR geniş açılı seyir kamerası, uydu haberleşme yeteneği, hassas manevra yeteneği ve tam otonomi özellikleri ile ön plana çıkıyor.

SSB Başkanı Demir proje kapsamında yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"ULAQ SİDA’ya yeni kabiliyetler kazandırıp tam otonom hale getiriyor, denizaltı savunma harbi icra edecek şekilde geliştiriyoruz. Hedefimiz yerli motor, 12.7 mm UKSS, torpido, LUMTAS füzesi, komuta kontrol yazılımı, haberleşme sistemi, kamera ve sonar sistemiyle % 90 yerlilik!"

SSB tarafından yürütülen ULAQ SİDA Projesi ile mevcut ULAQ aracının dört deniz durumunda kısıntısız seyir yapabilmesi amacıyla botun boyu uzatıldı, tam otonomi görevi icra edebilmesi için sensör sayısı artırıldı, yer kontrol istasyonu hem limandan hem de gemiden kullanılabilecek şekilde portatif çanta olarak tasarlandı, bot üzerinde yer alan stabilizasyon sistem sayısı ve faydalı yük taşıma kapasitesi artırıldı. Proje kapsamındaki teslimatın 2023 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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