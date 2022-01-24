ULAQ SİDA'dan gururlandıran başarı!

Savunma sanayinde milli sermaye ile faaliyet gösteren Antalya merkezli ARES Tersanesi ve Ankara merkezli Meteksan Savunma, Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı olan ULAQ platformuna 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemi entegre ederek, atış testlerini başarı ile tamamladı.

2021 yılında dünyada bir İnsansız Deniz Aracı’ndan ilk kez füze atışı gerçekleştirerek başarı ile hedefi imha eden ULAQ, yeni uzaktan kumandalı silah sistemi ile üs ve limanların korkusuz muhafızı olacak.

Yapılan ortak basın açıklamasında, ARES Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç ve Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Kerem Alparslan şunları söyledi:

"Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAQ-SİDA’nın 12.7mm silah sistemi ile atış testleri de dâhil olmak üzere tüm testleri başarı ile tamamladığımızı ve görev almaya hazır olduğumuzu büyük bir gurur ve mutlulukla ifade etmek isteriz. ULAQ İnsansız Deniz Aracı’nın ülkemizin mavi vatan savunması, deniz kıta sahanlığımızın ve münhasır ekonomik bölgelerin korunmasında ne kadar önemli bir sistem olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda ULAQ’a farklı ihtiyaçlar kapsamında yeni sistemlerin entegre edilmesi için yoğun faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz."

ULAQ SİDA

400 kilometreyi aşabilen seyir menziline, saatte 70 kilometrenin üzerinde sürat kabiliyetine, gündüz/gece görüş imkânlarına, otonom seyir algoritmalarına, kriptolu ve elektronik harp korumalı haberleşme altyapısına sahip ve gelişmiş kompozit malzemeden üretilen ULAQ SİDA; Keşif, Gözetleme ve İstihbarat, Su Üstü Harbi (SUH), Asimetrik Harp, Silahlı Eskort ve Kuvvet Koruma, Stratejik Tesis Güvenliği gibi görevlerin icrasında karadan mobil araçlarla ve karargâh komuta merkezinden veya yüzer platformlardan kullanılabiliyor.

Türkiye’nin İlk Silahlı İnsansız Deniz Aracı ULAQ, 2021 yılında tamamlanan versiyonundan farklı olarak keşif ve karakol görevlerine ilaveten kritik üs/tesis ve liman savunma amaçlı olarak 12.7mm uzaktan kumandalı silah sistemi ile donatıldı.

İnsansız deniz araçları alanında ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin yeni versiyonun ardından istihbarat toplama, mayın avlama, denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım/tahliye amaçlı ULAQ insansız deniz araçlarının da üretimi devam ettirilecek.

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