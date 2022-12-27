  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Teknoloji ULAQ SİDA tedariki için imzalar atıldı
Teknoloji

ULAQ SİDA tedariki için imzalar atıldı

Ares Tersanesi ve Meteksan işbirliğiyle inşa edilen "ULAQ SİDA" için Savunma Sanayi Başkanlığı ile anlaşma yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 21:40:00 -
ULAQ SİDA tedariki için imzalar atıldı

Ares Tersanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ULAQ İDA’nın ASuW (Su üstü harbi) ve ASW (denizaltı harbi) modellerini kapsayan bir anlaşma yapıldığı açıklandı. Anlaşma kapsamında ULAQ İDA’nın SUH (Su üstü harbi) ve DSH (Denizaltı Savunma Harbi) modellerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesi bekleniyor.

ULAQ SİDA için yeni konfigürasyon

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ULAQ SİDA’nın yeni konfigürasyonunu Twitter üzerinden yaptığı videolu paylaşımla duyurdu. Daha önce DIMDEX 2021 gibi fuarlarda sergilenen yeni konfigürasyon, arkada YALMAN silah sistemi ve önde 12.7 mm UKSS taşımaktaydı.

Paylaşılan videoda arka bölmenin YALMAN silah sistemi dışında DSH Roketi lançeri, 3’lü hafif torpido lançeri ve çekili sonar da taşıyabileceği göze çarpmaktaydı. Çekili sonar, daldırma sonarı, teleskopik sonar gibi farklı tipteki sonarları taşıma kabiliyetiyle yeni konfigürasyonun DSH için oldukça kapsamlı seçenekler sunacağı değerlendirilebilir.

İlk üretilen konfigürasyona göre daha modüler yapıdaki konfigürasyonda aynı zamanda yerli dizel motora vurgu yapılması dikkat çekiyor. Bilindiği üzere ARES Tersanesi ve TÜMOSAN’ın, ULAQ SİDA’larda yerli marin dizel motor kullanımı üzerine işbirliği yapacağı açıklanmıştı. Yeni konfigürasyon toplamda %90’a yakın bir yerlilik oranına sahip olacak.

DefenceTürk

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23