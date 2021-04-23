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Teknoloji ULAQ SİDA projesinde kritik gelişme
Teknoloji

ULAQ SİDA projesinde kritik gelişme

ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın (SİDA) "denizaltı savunma harbi versiyonu"nun geliştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 19:36:00 -
ULAQ SİDA projesinde kritik gelişme

Meteksan Savunma ve ARES Tersanesi iş birliğiyle geliştirilen Türkiye’nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) ULAQ, 2020 yılı içerisinde tanıtılmıştı. 2021 yılının ilk çeyreği içerisinde denize indirilen SİDA’nın ardından, ULAQ ailesinin ikinci üyesi tanıtıldı. Ailenin ikinci üyesi, denizaltı savunma harbi (DSH / ASW) görevlerini gerçekleştirecek.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın harekat konseptleri göz önüne alınarak geliştirilen ULAQ Denizaltı Savunma Harbi İnsansız Deniz Aracı, iki adede kadar Hafif Torpido, sonar, deniz gözetleme radarı ve elektro-optik keşif/gözetleme sistemi faydalı yüklerine sahip olacak. ULAQ ASW İnsansız Deniz Aracı’nın, denizaltıları tespit ve imha etme kapasitesine sahip faydalı yükleriyle kullanıcı kuvvetin durumsal farkındalığını oldukça arttırması bekleniyor.

ULAQ ailesinin ilk üyesi olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın ise tecrübe kazanım ve test faaliyetleri devam ediyor. 2021 yılının ikinci yarısında ilk atışlı testlerini gerçekleştirmesi planlanan ULAQ SİDA, Roketsan üretimi CİRİT ve L-UMTAS Füzelerini kullanacak. ULAQ DSH İnsansız Deniz Aracı’nın da yine Roketsan tarafından geliştirilen ORKA Hafif Torpido mühimmatını kullanabileceği tahmin ediliyor.

Silahlı İnsansız Deniz Aracı ve Denizaltı Savunma Harbi İnsansız Deniz Aracı konfigürasyonlarının ardından, ULAQ’ın Gemisavar ve Elektronik Harp konfigürasyonlarının da geliştirilmesi bekleniyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da insansız hava ve deniz platformlarına yoğun ilgi gösteriyor. Halihazırda ANKA ve Bayraktar TB2 tipi SİHA’ları aktif olarak kullanan Türk Deniz Kuvvetleri için ilk etapta 40 adet insansız suüstü/sualtı aracı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tedarik edilecek.

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