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Gündem O vekil için de AK Parti'ye geçecek iddiası: Biyografisini sildi, telefonunu kapattı
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O vekil için de AK Parti'ye geçecek iddiası: Biyografisini sildi, telefonunu kapattı

Yeniakit Publisher
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O vekil için de AK Parti'ye geçecek iddiası: Biyografisini sildi, telefonunu kapattı

Ankara kulislerinde sıcak saatler yaşanıyor. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban’ın partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katılacağı iddiası siyaset gündemine bomba gibi düştü. İstifa iddialarının hemen ardından radikal adımlar atan Gurban, resmi X (Twitter) hesabının biyografi kısmındaki "İYİ Parti Gaziantep Milletvekili" ifadesini kaldırarak geçmişe dönük tüm parti paylaşımlarını sildi. Milletvekilinin telefonlarını tamamen kapatması ve parti yönetimiyle bağını koparması transfer iddialarını güçlendirdi.

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban’ın partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Sosyal medya hesaplarındaki "İYİ Parti" ibarelerini ve paylaşımlarını silen Gurban’ın telefonlarını kapatması iddiaları güçlendirirken, İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, milletvekiline ulaşamadıklarını itiraf ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gurban’ın partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı iddiası siyaset kulislerini hareketlendirdi. Sosyal medya hesaplarındaki "İYİ Parti" ibarelerini ve paylaşımlarını silen Gurban’ın telefonlarını kapatması iddiaları güçlendirirken, İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, milletvekiline ulaşamadıklarını itiraf ederek çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban partisinden ayrılma kararı aldı. İstifa iddialarının ardından Gurban’ın ilk hamlesi sosyal medya hesaplarından oldu. 

Resmi X (Twitter) hesabının biyografi kısmında yer alan "İYİ Parti Gaziantep Milletvekili" ifadesini kaldıran Gurban, geçmişe dönük partiyle ilgili tüm paylaşımlarını da sildi. Gurban'ın telefonlarını kapatması ve parti yöneticileriyle iletişimi kesmesi, önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

KAVUNCU: KİMSENİN NAMUSUNA KEFİL OLAMAYIZ

İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, katıldığı bir televizyon programında Gaziantep Milletvekili Gurban'ın istifa ve transfer iddialarına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Gurban’a ulaşamadıklarını belirten Kavuncu, şu ifadeleri kullandı: "Yani kimsenin namusuna kefil olamayız. Kendisiyle görüşmek için bir iki kere telefon açtım ama telefonu kapalı. Kendisiyle çok kenetlendiğimizi o anlamda söyleyemem çünkü ulaşamıyorum. İletişim kurmanız lazım ki bir araya gelebilesiniz."

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